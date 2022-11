Cinco municipios de Chihuahua registran alta incidencia de violencia feminicida

Los municipios de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral y Guadalupe y Calvo en el estado de Chihuahua cuentan con Alerta de Violencia de Género ante la alta incidencia de violencia feminicida, sin embargo a más de 400 días de haberse decretado el avance es nulo, las recomendaciones no se cumplen y el presupuesto es muy limitado.

Organizaciones sociales, activistas, y defensoras de derechos humanos señalan que no hay avance porque no se cuenta con personal suficiente y especializado para atender las diversas violencias que aquejan a las niñas, adolescentes y mujeres. Esta es una de las recomendaciones que a la fecha no se han tomado en cuenta.

Chihuahua Chihuahua es el estado que menos castiga delitos contra la intimidad sexual: Olimpia Coral

Aunque en Chihuahua, tras la lucha de las organizaciones de la sociedad civil que atienden a mujeres violentadas, se creó la Fiscalía de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) sólo tiene presencia en nueve municipios, entre los cuales se encuentran cuatro de los que están considerados en la AVG; en Guadalupe y Calvo no se cuenta con representación.

La justicia en la entidad es una deuda pendiente, “Chihuahua, el estado grade también grande en impunidad, los asesinos de nuestras hijas continúan gozando de la libertad y de la vida, bajo esa mirada cómplice de un sistema de justicia callado y apático”, comentó Norma Ledezma, madre de Paloma Angélica Escobar Ledezma, adolescente desaparecida y asesinada.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por su parte, el Movimiento Estatal de Mujeres también demandó la atención urgente y el cumplimiento de las recomendaciones de la AVG, ya que las instituciones que deberían atender a las víctimas como son la FEM y los Centros de Justicia para las Mujeres cuentan con personal sin perfil carente de sensibilidad, maltratan a las víctimas, las revictimizan, las denuncias de violencia familiar están desatendidas sin otorgar medidas de protección, incluso se creó un albergue de emergencia para dar protección inmediata a mujeres víctimas y a sus hijos en grave riesgo, el cual está inoperante a causa de la falta de presupuesto.

En la AVG había muchas expectativas y a la fecha sólo existen nulos resultados.