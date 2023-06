Cinco personas físicas y dos empresas se ampararon contra el Relleno Sanitario

El secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, Roberto Fuentes Rascón, informó que las personas morales Agro Industria Mercantil San Antonio y la Compañía Ganadera El Refugio, además de cinco personas físicas más, son quienes han interpuesto los siete juicios de amparo en los juzgados federales, en torno al proyecto del Relleno Sanitario Mápula, que tendrá la audiencia incidental el próximo viernes 9 de junio.

Roberto Fuentes explicó que las personas físicas, son propietarios de predios adyacentes de donde estará el sitio del relleno sanitario, están continuos, sin embargo, los estudios que se hicieron de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana Número 083, y los requisitos que ahí se establecen, como que no esté cerca de una zona poblacional de 2 mil 500 habitantes a 500 metros –la zona más cercana está a kilómetro y medio-, que no haya pozo de agua, especies de flora o fauna que por su naturaleza sea muy especial.

“Lo interesante de los siete amparos, es que en su estructura y en la expresión de agravios, son prácticamente lo mismo, lo cual nos hace pensar que han sido diseñados y constituidos por una misma persona. En ambos casos expresan dos agravios, señalan que el terreno se encuentra en una zona natural protegida. Lo que es absolutamente falso: en el estado de Chihuahua hay siete áreas naturales protegidas, las cuales son declaradas por el Congreso del Estado, por el Ejecutivo Estatal, o en su caso, por la Presidencia de la República”, destacó Roberto Fuentes Rascón.

El secretario del Ayuntamiento detalló que en el caso del municipio de Chihuahua, hay una sola zona natural protegida, que se trata de Bosques Cumbres de Majalca, la cual se encuentra en el norte de la ciudad, en el lado opuesto a donde se encuentra el proyecto del Relleno Sanitario Mápula, en la salida sur del municipio de Chihuahua.

“Nosotros tenemos la tranquilidad de que en la audiencia incidental que se llevará a cabo el 9 de junio, la jueza de distrito, desechará ese agravio. El segundo agravio que se expresa es que en la zona donde está el relleno, es de recarga del acuífero Villalba, lo que es totalmente falso. Para esa afirmación, los quejosos lo único que presentaron es una pericial de un ingeniero civil, que apunta un mapa, en el que señala que ahí es zona de recarga, lo cual, evidentemente es falso”, aseveró el secretario del Ayuntamiento de Chihuahua.

Y agregó, “para la determinación del sitio tomó tiempo y de la participación de los mejores científicos que tiene nuestra comunidad”.

En la defensa contra ese argumento de agravio, mencionó que el Gobierno Municipal de Chihuahua, ha aportado un arsenal de evidencias científicas, elaborado por los mejores hidrólogos, geólogos de la ciudad y del estado, que pertenecen a la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde se determina con mucha claridad, que el tipo de suelo donde estará el sitio del relleno sanitario, tiene una compactación muy alta, que hace no permeable al subsuelo, y también, tiene muy claro que no es una zona de recarga del acuífero.

“El estudio en el que se comprueba que no es zona de recargo, fue enviado a las autoridades judiciales federales, para soportar y sustentar la idoneidad del sitio. La audiencia incidental, del primer asunto que llegó a nuestro conocimiento estaba programada para el 26 de mayo, pero cuando rendimos el informe previo, estamos hablando de un expediente con todos los estudios hidrológicos que hizo la UACH, y la jueza difirió la audiencia para el 9 de junio”, acotó.

Al referirse al interés de la comunidad sobre la construcción del Relleno Sanitario Mápula, subrayó que es un asunto de orden público e interés social, y segundo, que el servicio de disposición final de los residuos sólidos urbanos, es un servicio que no puede ser interrumpido, debe ser continuo y uniforme, respecto a la forma. Al fondo, no les asiste la razón. Hemos presentado pruebas documentales técnicas para acreditar que la zona no es área de recarga del acuífero y mucho menos, una zona natural protegida.

“En materia ambiental, los juzgados en inicio, antes de escuchar a la autoridad, conceden de manera provisional la suspensión del acto, en tanto no tengan emplazada a la autoridad y tengan más elementos probatorios. Actualmente son siete los amparos, que ya han sido respondidos los últimos dos. Esperamos que con esto, las autoridades federales tengan los elementos suficientes para contrarrestar lo que se ofreció en principio por las partes quejosas, con las pruebas documentales científicas de la autoridad, y puedan determinar en consecuencia el sobreseimiento de la suspensión provisional y podamos continuar con los trabajos del relleno sanitario”, finalizó.