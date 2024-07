Cirujano señalado por muerte de mujer no ha presentado papelería

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Coespris, informó que actualmente lleva a cabo la dictaminación, o revisión de la documentación presentada por parte de la Clínica Colón, donde una paciente fue intervenida a dos cirugías estéticas, y posteriormente falleció en un hospital público de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la dependencia, la Clínica presentó diversos documentos para acreditar sus condiciones de infraestructura y equipamiento, en tanto que el médico que intervino a la paciente de 45 años, no había presentado ningún tipo de papelería hasta este martes.

La Coespris expuso, que el cirujano debería acreditar sus documentos en un periodo de 5 días hábiles a partir de que se le dio la notificación, para subsanar lo marcado durante la diligencia. En caso de que no presentar pruebas, la carpeta será enviada al Jurídico.

Además, la Comisión informó que realiza revisiones en distintos municipios, aunque principalmente se detectan en Chihuahua capital y Juárez, por su densidad de población, sin embargo, añadió que estos servicios se ofertan en muchos puntos de la entidad, y para que esto pueda ser conforme a la Ley, las personas que los llevan a cabo, deben contar con documentación en regla, tanto de los médicos, como de los establecimientos.

El titular de Coespris, Luis Carlos Tarín, expuso que en promedio se suspende un establecimiento por semana, aunque esto puede variar, y puede ser de manera provisional, y explicó que lo que se ha estado revisando a partir de que se identificó que se estaban realizando servicios.

Explicó que no se han detectado productos caducados, sin embargo, éstos se decomisan cuando no están en sitios avalados o se aplican por personas que no cuentan con la preparación académica y aval del Consejo Nacional de Medicina Estética, Plástica y Reconstructiva y se procede a la suspensión de la actividad.

El doctor Luis Carlos Tarín, añadió que para llevar a cabo estas revisiones, se organizan células conformadas por alrededor de diez personas de la Coespris, de la Fiscalía del Estado y de la Dirección Estatal de Profesiones

Llamó a las personas que desean practicarse alguna cirugía o procedimiento estético, a que acudan a establecimientos autorizados, con médicos titulados y con cédula, que avale sus estudios para no poner en riesgo su salud.

Con respecto al caso del médico cirujano de la mujer fallecida, se espera que en estos días, se tenga una resolución para determinar cómo se procede y qué instancia continúa con el procedimiento y en su caso, emitir la sanción.