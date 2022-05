Ciudadanos votaron a favor de que se declare área protegida a la Sierra Nombre de Dios

El informe presentado por la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) ante el Consejo Estatal, relativo a la Consulta Pública Sierra Nombre de Dios, mostró los datos estadísticos de las personas que emitieron opinión en este mecanismo de participación social, primero de su tipo realizado en el estado.

Durante el periodo de la consulta, del 11 al 30 de abril, se anotaron 6 mil 784 registros, de los cuales 4, mil 535 fueron participaciones efectivas, con opinión, propuesta y/o recomendación, mismas que se distribuyeron entre los municipios de Aldama, Aquiles Serdán, Chihuahua y Rosales de la siguiente forma: Aldama, 103, Aquiles Serdán, 53, Chihuahua, 4, mil 087, Rosales, 73, Otro, 219, total, 4 mil 535.

El formulario de consulta contaba con tres opciones, para que cada habitante de los cuatro municipios mencionados seleccionara el sentido de su opinión acerca del tema planteado; y así se reflejó en los resultados.

SI ES IMPORTANTE Y URGENTE QUE LA SIERRA DE NOMBRE DE DIOS SEA DECLARADA COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN SU MODALIDAD DE MONUMENTO NATURA - 4,409

NO ES IMPORTANTE Y URGENTE QUE LA SIERRA DE NOMBRE DE DIOS SEA DECLARADA COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN SU MODALIDAD DE MONUMENTO NATURAL - 108

NINGUNA DE LAS OPCIONES ANTERIORES - 18

De las personas que emitieron su opinión y añadieron los datos respecto a identidad sexogenérica, se obtuvo la información siguiente: Niña/mujer, 2 mil 407, Niño/hombre, 2 mil 059, No deseo informarlo, 35, No me identifico con ninguno de los dos 34.

Piden que Nombre de Dios sea declarada como área natural protegida / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

También se presentó un desglose de participación en razón de pertenencia a un grupo, que fueron campos opcionales para llenar (discapacidad, LGBT+, étnico o pueblo indígena y/o niña, niño o adolescente) o de procedencia (público en general, estudiante, docente, investigador/a, partido político, asociación civil u organismo gubernamental). De los datos obtenidos, son los siguientes: LGBT+, 541, Personas con discapacidad, 46, Grupo étnico o pueblo indígena, 54, Niña/niño o adolescente, 453 y No seleccionaron dato, 3 mil 441.

El informe presenta estadística de las personas participantes que señalaron pertenecer a algún grupo de procedencia: Organismo Gubernamental,\u000963, Partido Político, 7, Público en general, 2 mil 635, Asociación Civil, 78, Docente, 270, Investigador/a, 89, Estudiante, 796, siendo un total de 3 mil 938

El objeto de la Consulta Pública, solicitada por el colectivo Salvemos los Cerros de Chihuahua y convocada por el IEE es que las personas habitantes de los municipios de Aldama, Aquiles Serdán, Chihuahua y Rosales, relacionados territorialmente con el área del problema social a resolver, expresaran sus opiniones, recomendaciones, comentarios y/o propuestas sobre la importancia y urgencia de que se instituya como tema prioritario para Gobierno Estatal, que la Sierra de Nombre de Dios sea declarada como área natural protegida, en su modalidad de monumento natural.