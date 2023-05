Clausura Marco Bonilla la Semana Internacional de Gobierno Abierto

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, clausuró formalmente la Semana Internacional de Gobierno Abierto, al término de una plática que brindó a la comunidad académica del Tec de Monterrey, en el que habló sobre la participación ciudadana y transparencia.

“Es una experiencia padrísima poder sociabilizar los temas de participación ciudadana, que tenemos los mecanismos, y el problema es que los ciudadanos no participamos, muchas veces, porque no sabemos que existen. Es muy padre poder contactar estas dos visiones, y poder encontrar un punto de encuentro y con ello, lograr esa participación ciudadana que es muy necesaria para el país”, afirmó Marco Bonilla.

El alcalde de Chihuahua, mencionó que como retroalimentación recibió comentarios de la audiencia en los que se hacía la petición de visibilizar más los mecanismos de participación, y destacó el lenguaje accesible y vías de acceso a información sobre Transparencia, además de material graficado, que permiten una fácil comprensión para saber cómo y en qué se está gastando el recurso público que ejerce el gobierno municipal.

“Esa es la tendencia, tratar de desdoblar la mayor cantidad de información posible, de socializarla, y también, presentarla de manera muy sencilla, para que los ciudadanos podamos entenderla con toda puntualidad”, dijo.

La Semana Internacional de Gobierno Abierto, se celebró del 8 al 12 de mayo, en diferentes sedes de Educación Superior de la ciudad de Chihuahua, con la participación de dos intervenciones del alcalde Marco Bonilla.

Con el tema ¡Particípate e involúcrate!, Marco Bonilla instó a los jóvenes estudiantes de nivel universitario a que hacer compromisos de participación.

Chihuahua Construye Gobierno Municipal domo en el centro comunitario San Martín

La plática que presentó Marco Bonilla abordó el tema Un gobierno abierto de trabajo y resultados, e inició presentando la idea colectiva dentro de la sociedad de que "Todos los políticos son iguales", y afirmó que le dolió esa generalización, pues observó que muchas personas englobaban en un mismo concepto a quienes roban o cometen corrupción, con personas que trabajan por representar dignamente a sus gobernados.

En ese sentido, mencionó que entendió el coraje que la sociedad tenía con los políticos corruptos, desde el hecho de que los ciudadanos sí pagan sus impuestos para contribuir con el presupuesto gubernamental; no obstante, aclaró que la administración que preside, se ha hecho el compromiso de destacar en transparencia.

Acotó que el Índice de percepción de la corrupción 2022, es una organización de 180 países, en la queMéxico está en el lugar 126.

En una dinámica con la audiencia de responder siempre con la verdad, preguntó, "¿Les gusta que los políticos / gobernantes les digan la verdad?". ¿Cuál es el reto para la administración municipal? A lo que respondió que transparentar el ejercicio del recurso público. “El dinero que ejercemos es administrado. Es de los ciudadanos. Hay que informar las veces que sean en qué y por qué se usó cada centavo”, respondió.

Al cuestionar ¿Cómo hacerlo?, respondió que es a través de organismos e instituciones apolíticas, ciudadanas y fuera del gobierno, como Karewa, ICHITAIP, Transparencia Sindicatura, Órgano Interno de Control, Auditoría Superior del Estado, Y Auditoría Superior de la Federación, CIMTRA, INAI, ICHITAIP y PEFA.

Salud Se reúne Comité Ciudadano de Seguimiento y Apoyo a la Construcción y el IMSS

“El reto de la sociedad es fortalecer los organismos. Del gobierno es transparencia con participación ciudadana. El municipio de Chihuahua está trabajando para ser el primero con un plan propio de la Open Goverment Partnership con tres compromisos que son transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Sería el primero del país.

Para ello, el Gobierno Municipal está haciendo consejos de participación ciudadana, transmisión en vivo desde las redes sociales en todos los procesos de licitación, y presupuesto participativo. También el Reto de Infraestructura, declaración 3 de e de funcionarios y adhesión a la alianza de Gobierno Abierto ONU, en el que se integran cinco municipios, dos alcaldías y seis estados. A ese respecto, mencionó que Chihuahua tiene una calificación de 99.7 en Cimtra, segundo lugar nacional después de Guadalajara.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

¿A Chihuahua le hacen falta mecanismos de Participación Ciudadana? ¿Los conocen? Conclusión Exigir, informarnos, involucrarnos. Pedimos y exigimos, pero no nos informamos. Lis ciudadanos pensamos que nuestro ejercicio de responsabilidad democrática, termina con el voto. Y no, también tenemos que informarnos si está cumpliendo y si no ha robado.

Después de la ronda de preguntas y respuestas con los estudiantes, docentes, invitados especiales, representantes de asociaciones y otros, el presidente municipal de Chihuahua dio por formalmente clausurada la Semana Internacional de Gobierno Abierto, y plasmó el recuerdo de la convivencia con una selfie, incluyendo a quienes se encontraban en la audiencia.