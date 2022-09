Clausurados 24 tiros de mina que operaban entre Santa Bárbara y Parral

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, dio a conocer que los 24 tiros de mina que fueron clausurados por los tres niveles de gobierno corresponden a una “industria minera clandestina” que operaba entre la zona de Santa Bárbara y el municipio de Parral, donde a la fecha lograron detener a siete personas por participar en estos hechos.

“Había una extracción ilegal de mineral, unos tiros de mina que se encontraron cerca del lecho del río, dentro de los mismos terrenos de la mina, no son de ellos ni están explotando, había una industria, primero lo que hicimos fue atacar el delito de la extracción ilegal del mineral y en segundo evitamos una desgracia que se pueden generar al interior de estos espacios”, compartió el titular.

De acuerdo a las investigaciones que realizaron los tres niveles de gobierno, estas minas clandestinas obtenían oro, plata y plomo, no contaban con derechos de uso de agua, la tenencia de la tierra, ni una concesión para llevar a cabo la extracción de minerales, así como tampoco había seguridad laboral para los empleados.

Foto: Lorenzo Gutiérrez | El Heraldo de Chihuahua

De igual forma, no existía una regulación ambiental, permisos de Semarnat, no pagan impuestos por las ganancias obtenidas, y prácticamente no tenían ni una sola autorización para que operaran de esa manera dentro del estado, por lo cual a través de una denuncia correspondiente fue que lograron dar con estas instalaciones donde se aseguró a los diferentes “empleados” y las herramientas que utilizaban para la operación de estos espacios.

El Secretario de Seguridad dijo que se generaron denuncias de parte de los vecinos de estos tiros de mina, ya que comenzaron a utilizar fuertes explosivos, así como un robo desmedido de minerales del interior de estos tiros, por lo cual arribó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, como de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

También refirió que no había condiciones físicas para que los tiros de mina operaran en el lugar, toda vez que incluso había un riesgo importante de que la creciente del río las inundara y generara una desgracia importante de decenas de personas que al parecer laboraban al interior de estos espacios.

Al momento se desconoce cuánto fue la producción que obtuvieron los encargados de este complejo minero en Santa Bárbara, así como el material que fue extraído del lugar, así como el tiempo que estuvo operando dentro del estado de forma clandestina.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Santa Bárbara y dejó como resultado siete hombres detenidos por el delito de robo y almacenamiento de explosivos del uso exclusivo de las fuerzas armadas, quienes fueron identificados como José P.R., de 56 años de edad; Ulises Salvador T F., de 34 años; Gilberto C.J., de 41 años; Jesús José A.B., de 48 años; Anastasio M.C., de 45; José Concepción T.F., de 42 años, y otro más identificado como Juan Ramón U.G.

Además, se logró la inhabilitación de 24 "tiros de mina" ilegales, mismos que eran utilizados por gambusinos de la región. Se decomisó y aseguro material que se encontraba en dicho lugar, como

255 explosivos almacenados de manera ilegal, correspondientes a 199 unidades explosivas cortas, 14 unidades explosivas largas, 42 rollos de cordón detonante, armados y listos para detonar, nueve costales de 25 kilogramos con material inflamable utilizado para la fabricación artesanal de explosivos para demolición.

Foto: Cortesía Secretaria de Economía

La Secretaría de Seguridad Pública informó que entre lo asegurado también se detectó dos dompes de carga, una pipa de agua, cuatro vehículos, 13 plantas generadoras de energía, un rotomartillo industrial para perforación de roca, siete unidades de maquinaria pesada, cinco rollos de manguera, 23 cascos para la construcción, 46 unidades de herramienta diversa.

Se realizó la puesta a disposición ante el Ministerio Público y la Coordinación de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado, quedando los detenidos y decomisos resguardados en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para que continúen las investigaciones correspondientes.