Clausuran librería Sándor Márai propiedad del exgobernador Javier Corral

Injustificable usar el poder para asuntos personales: Francisco Barrio sobre clausura de librería

El ex gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio, expresó que la clausura de la librería Sándor Márai, propiedad del ex mandatario Javier Corral Jurado, resulta muy difícil no tomarse como un acto deliberado de agresión, y mencionó que no es justificable utilizar el poder para asuntos personales.

“Resulta muy difícil aceptar que se trata de una mera coincidencia que justo el día de la inauguración, se haya llevado a cabo este acto de autoridad”, manifestó el ex gobernador panista.

Francisco Barrio Terrazas, reiteró que la clausura es una manifestación de molestia, de agresión y de muy mal gusto, no sólo para Javier Corral y las personalidades que fueron invitadas a la inauguración de la librería, sino también para todos los chihuahuenses.

