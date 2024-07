Clausuró Municipio cuatro establecimientos del 15 al 21 de julio en Chihuahua capital

Durante la semana del 15 al 21 de julio, la Subdirección de Gobernación Municipal de la Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua, clausuró un total de cuatro establecimientos, entre ellos, los restaurantes Thai, por falta de documentación y el registro de un siniestro en su área de cocina; mientras que en el restaurante bar, Juana Gallo, se hizo el hallazgo de tráfico de drogas en el interior de las instalaciones.

Así mismo, se clausuró la tienda de abarrotes Súper Six Noroma, por violación de giro y falta de diversos documentos necesarios para la operación del local; y el salón de fiestas El Horizonte, de donde se comprobó que fueron extraídas bebidas alcohólicas hacia la vía pública.

Te puede interesar: Clausuró Municipio siete negocios y levantó 22 actas administrativas del 17 al 23 de junio

Foto: Gobierno Municipal

Lo anterior, fue el resultado que informó el Gobierno Municipal, sobre el operativo que se realizó del 15 al 21 de julio, cuando se realizaron 281 inspecciones a locales y establecimientos, de las que resultaron 20 actas administrativas principalmente por falta de documentación.

Adicionalmente, en instancias estatales, Gobernación Estatal clausuró 16 establecimientos en Ciudad Juárez, luego de las 247 inspecciones a negocios que expenden y comercializan bebidas alcohólicas; además de una suspensión, (también en la metrópoli fronteriza) durante el mismo periodo, que comprende la semana del 15 al 21 de julio.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Foto: Gobierno Municipal

Las clausuras se aplicaron en nueve tienda de abarrotes, por diversos conceptos, como en la Marielena por violación de giro; Súper Six Agua Prieta, por violación de giro y falta de licencia de uso de suelo; Six Contreras, por falta de revalidación 2024; Lorena, falta de licencia (solo muestra revalidación), violación de giro y falta de licencia de uso de suelo; Six Las Palmas 5, por falta de revalidación 2024; Alvarado, por denominación diferente y falta de revalidación 2024; Six La Reynera, por violación de giro; Nicole, por violación de giro; y el Puesto Yuri, considerado como tienda de abarrotes, por falta de licencia de uso de suelo, copia simple de licencia y violación de giro.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

También, se clausuraron tres licorerías, la primera al interior de la tienda de autoservicio Oxxo Azucenas, por falta de revalidación 2024 y de licencia de uso de suelo; el Súper Six Asores, por violación de giro; y el Modelorama 171, por violación de giro.

Foto: Gobierno Municipal

Salud Ilegales, muchos de los suplementos que venden en los gimnasios: Coespris

Además, dos restaurantes bares, El Sharalito Seafood, por no contar con permiso provisional vigente, botella sin marbete y no dar facilidades durante la inspección; y el Asenzo, por operar fuera de horario.

Para finalizar, la Bodega de abarrotes González, por falta de permiso para operar, y el salón terraza San Cristóbal, por no contar con permiso para evento. La suspensión fue para la tienda de abarrotes Erika, por falta de licencia o permiso provisional.