Clausuró Municipio tres bares y antros en la última semana por venta y consumo de drogas

Siete clausuras fueron aplicadas por los inspectores de Gobernación Municipal de Chihuahua durante la última semana, de las cuales, destacan tres aplicadas a bares y antros por faltas como tráfico, venta y consumo de drogas, y la detección de personas armadas dentro de los locales.

Las clausuras a bares y antros, se realizaron en colaboración con la Célula de Bases de Operación Interinstitucional (BOI), de prevención de tráfico de drogas. En el establecimiento denominado "Ay Ay Ay", la clausura se aplicó por consumo de drogas en el interior del local, además de la falta de permiso para cobro de cover; así mismo, en el bar La Barra Tradicional, se encontró tráfico de drogas.

Te puede interesar: Investigarán consultorio de cardiólogo acusado de usurpación de funciones

Foto: Gobierno Municipal

Y en el drive inn que se localiza sobre la avenida Carlos Pacheco y avenida Juárez, en lo que se conocía como la Zona Dorada de Chihuahua, en el establecimiento conocido como "La Cerve", la clausura fue otorgada por tráfico de drogas y personas armadas.

Adicionalmente, se clausuró por falta de documentación el restaurante y bar Cervecería Roma, donde no se presentó el permiso para cobro de cover, falta de licencia o permiso provisional para vender bebidas alcohólicas y obstaculizar labores de autoridad.

Foto: Gobierno Municipal

Otros negocios clausurados por diversos motivos en el momento fueron la licorería Súper K.C., por violación de giro y falta de diversos documentos; así mismo, la licorería en tienda de autoservicio Súper Quintas Carolinas, por la violación de giro, falta de licencia de funcionamiento y dictamen favorable de Protección Civil, entre otros. Y, finalmente, el taller mecánico Automotriz Bocanegra, por violación de giro.

En el reporte de las acciones emprendidas del 29 de julio al 8 de agosto, detallaron que se realizaron 262 inspecciones a locales y establecimientos, resultando en 25 actas administrativas.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Foto: Gobierno Municipal

En ese sentido, el Gobierno Municipal afirmó que continuará con la supervisión de la operación de negocios y establecimientos de distintos giros en la ciudad de Chihuahua Capital, para asegurar que operen de manera adecuada y promover el sano desarrollo de las actividades comerciales en beneficio de los consumidores; así como los operativos de Célula BOI, enfocados en la prevención de tráfico de drogas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

A nivel estatal, la Subsecretaría de Gobernación, informó que se clausuraron nueve establecimientos en la ciudad de Chihuahua, en los que destacó el restaurante bar The Normal, por encontrar a personas menores de edad al interior, violación de giro y no dar facilidades; y un establecimiento sin denominación, por no contar con permiso para evento con consumo de alcohol.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Chihuahua Clausuró Municipio siete negocios y levantó 22 actas administrativas del 17 al 23 de junio

Además, cuatro licorerías por falta de documentación, como la de la tienda de autoservicio con denominación Liquor Cheve, por falta de revalidación 2024 y violación de giro; el Extra Samaniego, por falta de revalidación 2024; el Oxxo Jardines de Oriente y licorería El Gendarme, ambos por falta de revalidación 2024.

Para finalizar, se clausuraron la tienda de abarrotes Paty, por falta de licencia de uso de suelo; la tienda de abarrotes Corona Extra, por falta de revalidación 2024 y falta de licencia de uso de suelo; y el restaurante Milano Café Bistrot, por operar sin permiso provisional y no dar facilidades.