Cobach se suma al paro nacional de mujeres

Con la marcha del 8M que tuvo lugar ayer, y en seguimiento a las luchas de las mujeres del país, desde el pasado 9 de marzo del 2020 se organiza este día un paro nacional de mujeres. Es por ello que personal femenino en distintos rubros tendrá, según haya sido indicado, la oportunidad de no presentarse este día. Al menos en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, este día el personal femenino, tanto docente como administrativo, tiene a su elección el asistir a laborar o no; de igual manera, las alumnas podrán decidir si acuden a clases o prefieren no hacerlo. Para los varones este día es uno regular al que deben asistir.

Como cada año, ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, donde miles de ciudadanas marcharon en distintos puntos de todo el país exigiendo por sus derechos, así como un alto a la impunidad y la violencia.

Este 9 de marzo se organiza un paro nacional, con el objetivo de ver el impacto que tendría la ausencia de las mujeres en la vida diaria, en los aspectos económicos y de todo tipo públicos y privados. Desde al menos el 2020 es que se realiza esta actividad.

La coordinación de comunicación en el COBACH, destacó que este día es de asistencia opcional para las mujeres, tanto en el área administrativa, docente como de estudiantes.

No obstante no es así en el caso de los integrantes del sexo masculino, mismos que deberán asistir a trabajar de manera regular, tanto docentes, administrativos y alumnos deben acudir a realizar sus labores y tomar clases en el caso de los estudiantes.

En ese sentido, para que las compañeras no se retrasen en los temas que se hayan visto en las aulas hasta el momento, hoy los estudiantes recibirán de sus docentes solamente repasos de lo ya visto en clases anteriores, para reanudar de manera regular mañana con la presencia de todas sus compañeras.

Cabe aclarar que la medida del paro nacional no está marcada en el calendario de la SEP, sin embargo en el caso del COBACH, se dejó a la entera voluntad de las mujeres el acudir a laborar o a clases.

En el caso de aquellas que decidan acudir a sus planteles, serán recibidas de manera regular. Esta medida se tomó a nivel estatal al menos por parte del COBACH, en sus más de 28 planteles en toda la entidad.