Colaborará de forma irrestricta Gobierno Municipal en caso Iveth Romina

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, anunció que cooperará el Gobierno Municipal de Chihuahua de forma irrestricta en la investigación y búsqueda de la conductora de la plataforma DiDi Ivetteh Romina Molina Domínguez, quien fue reportada en situación de desaparecida mientras se encontraba laborando.

“Nosotros ya estamos trabajando justamente, a petición de la Fiscalía General del Estado en el monitoreo de las cámaras, alrededor de la zona; también la revisión del arco que tenemos a la entrada o salida a ciudad Cuauhtémoc, para pues haberlos en los movimientos”, afirmó Marco Bonilla.

Destacó la importancia de interponer la denuncia por desaparición para agilizar los trámites de búsqueda de las personas con reporte de ausencia; sin embargo, reiteró su compromiso de colaborar en todo lo posible hasta encontrar a la joven conductora.

“Hoy por la mañana me di cuenta, pues justamente por la nota. No tenemos, - según lo que me comenta el director de Seguridad Pública Municipal-, todavía no había denuncia en Fiscalía General del Estado”, compartió el alcalde Bonilla.

La desaparición de Iveth Romina se hizo pública a través de los grupos de conductores de plataforma, a través de la red social Facebook, en la que alertaron sobre su ausencia, luego de que a su vehículo abordaron unos pasajeros.

Trascendió que Romina atendió la solicitud de viaje a través de la aplicación DiDi, y recogió al pasaje en la colonia Villa Juárez, al sur de la ciudad de Chihuahua, que se trataba de dos personas, un hombre y una mujer, quienes solicitaron el traslado a un punto en la salida de la ciudad de Chihuahua.

Posteriormente, se perdió comunicación con la conductora, y tiempo después, se localizó el vehículo de la línea Figo, de color azul, con el motor y luces encendidos y los seguros bloqueados, sin rastro de la joven.

“Vamos a colaborar de manera irrestricta con la Fiscalía General del Estado en la resolución del caso. Hemos estado trabajando con quienes utilizan esta plataforma, es pidiéndoles que descarguen las aplicaciones con las que contamos en Municipio, tanto Yo Segura, como Marca el Cambio, para que nos ayuden a referenciar de mejor manera, la ubicación de los automóviles, y darles un mejor servicio. Ya en la labor posterior, la investigación con Fiscalía”, expresó.









