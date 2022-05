Comandante de Policía Vial pidió vacaciones y no regresó; lo sustituye María Alarcón

Un comandante de la Dirección de la Policía Vial, solicitó su periodo vacacional y una vez concluido, ya no se presentó a sus labores, motivo por el cual fue cesado de su cargo y en su lugar se nombró a la agente, hoy nueva comandante María Elena Alarcón.

Doble Vía ¿Cómo consultar adeudo de placas Chihuahua? Todo lo que debes saber

La versión fue confirmada por personal dentro de la corporación, sin embargo, no trascendió el nombre del comandante que fue cesado por abandono de su cargo.

María Elena Alarcón, había fungido como inspectora de Transporte, posteriormente pasó a la Dirección de la Policía Vial, y a partir de hoy, ostentará el cargo de comandante, por lo que una de sus principales labores, será la coordinación de uno de los turnos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Con este nombramiento, se fortalecerá lo instruido por la gobernadora María Eugenia Campos, debido a que permitirá que sea una mujer la que coordine un sector de la corporación, para el que se estarán aumentando el número de agentes viales del sexo femenino.

Cabe mencionar que la fuente, quien solicitó permanecer en el anonimato, detalló que la Policía Vial ya investiga al ex comandante, pues no es común que el personal pida vacaciones y luego ya no se presenten a laboral, sin haber firmado previamente su renuncia.