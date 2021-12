Comisión de la Verdad dará resultados antes de que termine el sexenio: AMLO

La Comisión de la Verdad que atenderá los casos del periodo de la guerra sucia presentará resultados lo más pronto posible para hacer justicia, con el fin de que nunca más se repitan violaciones a derechos humanos y se aleje la tentación de gobiernos autoritarios, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al encabezar la instalación de la Comisión de Acceso a la Verdad por Violaciones a DDHH cometidas entre 1965 y 1990, el primer mandatario estableció el compromiso de investigar y conocer la verdad sobre lo sucedido durante el periodo de la guerra sucia:

“Saber qué sucedió, cómo se dieron los hechos, quiénes fueron los responsables, conocer la verdad. Ojalá y se terminen las investigaciones, lo más pronto posible. Yo quiero que antes de que concluya mi mandato podamos informar y hacer justicia. Sobre todo, para nunca más vuelva a suceder, y que se aleje la tentación de los gobiernos autoritarios, represivos, violadores de derechos humanos, para que nunca más vuelva a pasar esto en el país.”

Anunció que se permitirá el acceso a los archivos de todas las dependencias del gobierno federal, sin obstáculos ni impunidad para nadie, y dijo que ante el reto que significa sistematizar la información, habrá recursos suficientes para la Comisión de la Verdad:

“Y aunque sí es un trabajo intenso, resolver lo de la reparación de los daños. Pueden contar con nosotros en eso, es mi compromiso.”

Destacó que los trabajos y resultados de la Comisión de la Verdad nos conducirán hacia la no repetición y afianzar la cultura de respeto a los derechos humanos en el país.

En ese contexto, reveló que al inicio de la administración integrantes de la Secretaría de Marina secuestraron y ejecutaron a pobladores de una comunidad de Puebla, por lo que el secretario Rafael Ojeda Durán determinó la detención de los elementos responsables:

“Nadie se enteró, pero fue una decisión que tomó el almirante sin que se haya presentado una denuncia a derechos humanos, sino: eso no se permite, eso no se tolera, eso ya se acabó.”

Al tiempo de resaltar la importancia de estigmatizar la represión de la misma forma que ocurre con la corrupción, el presidente señaló que se mantiene el compromiso de Estado de resolver el caso Ayotzinapa, y reveló que ha recibido respuesta del primer ministro de Israel, Naftali Bennett, a la carta donde solicita apoyo para la extradición de Tomás Zerón de Lucio, implicado que huyó hacia aquel país para evadir la justicia:

“Le pedí que ellos no podían, por la historia del pueblo de Israel, prestarse a proteger a violadores de derechos humanos, y ya me contestó en positivo, que va a ayudar el gobierno de Israel para que no haya impunidad.”

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas Rodríguez, recordó que durante muchos años, las graves violaciones a derechos humanos cometidas fueron sistemáticamente negadas a las víctimas, los sobrevivientes y familiares, a quienes no sólo se les negó el acceso a la justicia por los crímenes cometidos en su contra; también –sostuvo- se les negó el reconocimiento de sus memorias y de sus historias sometidas al olvido y a la estigmatización institucional.

Recalcó que la magnitud de esta deuda histórica mantiene una herida abierta que requiere respuesta clara por parte del Estado mexicano, por lo que destacó que esta es una oportunidad única que no se puede desperdiciar e hizo el compromiso de rendir cuentas a las víctimas, a los sobrevivientes y a la sociedad mexicana para cerrar esta herida abierta en la historia de nuestro país.

Señaló que la Comisión de la Verdad contará con cinco instrumentos: un Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, encabezado por un grupo de personas expertas independientes; un Comité de Impulso a la Justicia; un Programa Especial de Búsqueda; un Programa Especial de Reparación y Compensación; y la construcción de un Centro Nacional de Memoria para los Derechos Humanos, así como el impulso de una Ley de Memoria.

Informó que las cinco personas expertas que forman parte de la Comisión de la Verdad son: Abel Barrera Hernández, David de Jesús Fernández Dávalos, Eugenia Allier Montaño, Aleida García Aguirre y Carlos Alonso Pérez Ricart.

También acompañaron al presidente: la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, así como los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; Marina, José Rafael Ojeda Durán; Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; y el coordinador general de Comunicación Social y vocero de Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas.

Igualmente, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), María Rosario Piedra Ibarra; el representante de Personas Comisionadas Expertas, Abel Barrera Hernández; la representante de familiares, víctimas y sobrevivientes, Tita Radilla Martínez; y el presidente