Comité de Defensa de Detenidos por conflicto de La Boquilla llama a conciliación

Víctor Velderrain, Comité de Defensa de Detenidos por conflicto de La Boquilla, manifestó que es tiempo de dejar atrás los errores que se cometieron por todas las partes involucradas en el conflicto del agua, y conciliar.

“Tenemos que seguir con la fe de que todo va a salir adelante. Creemos que hemos dado un paso importantísimo con la liberación de los tres detenidos de La Cruz, de Juan, Juan Carlos y Rosendo, y les puedo decir también que creemos que el tema de Andrés Valles va caminando, y que es cuestión de tiempo en el que el rompe cabezas jurídico se tiene que armar perfectamente bien, para que llegado su momento, esté también con su familia”, afirmó

En ese sentido, felicitó a las familias de los detenidos políticos, y les dijo que son el motor de esta lucha, para que la gente siga teniendo voluntad de seguir acompañándolos e impulsándolos, para estar con ellos hasta el final.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Son tiempos de conciliar; no tenemos rencor para nadie, lo que queremos es agradecer la actitud y la empatía que existe actualmente, desde el gobierno estatal, gobierno federal, congreso, y presidentes municipales para la liberación de Juan, Juan Carlos y Rosendo.

Víctor Velderrain reconoció que han sido meses muy complicados para esta lucha que inició hace tiempo, y que desafortunadamente, la peor parte de esta lucha se la llevaron los presos políticos y sus familias; además de la familia de Jessica Silva.

“Pero les decimos de frente que la lucha no fue en vano, su sacrificio no fue en vano. Toda la gente que se armó de valor para exigir justicia y el respeto de sus derechos, exigir el respeto de su patrimonio, salimos adelante. Y seguimos aquí todavía, luchando por la justicia y la reparación del daño. Podemos estar satisfechos, pero eso, no se ha terminado todavía. Uno de nuestros líderes, Andrés Valles está preso y va caminando la justicia para Jessica Silva”, aseveró.

Velderrain reconoció que el pacto que el día 22 de octubre se firmó por parte de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el secretario de gobierno federal Augusto López Hernández se ha cumplido, hasta el momento, a cabalidad.

“Creemos que el trabajo por parte de la gobernadora ha sido impecable y ha puesto en su agenda, darle prioridad a este asunto. Y tenemos confianza en que muy pronto nuestro compañero Andrés Valles estará aquí con nosotros, agradeciendo el apoyo que se ha hecho por toda la sociedad chihuahuense y de muchas partes de nuestro país”, finalizó.