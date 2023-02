Reclutan para la Guardia Nacional en el centro ¿cuáles son los requisitos y el sueldo?

Esta mañana y por el resto de la semana, agentes de la Guardia Nacional colocaron una lona en el quiosco central de la Plaza de Armas en el centro de la ciudad, en la misma se invita a jóvenes entre los 18 a los 29 años de edad a unirse a la corporación castrense, esto claro atendiendo los solicitantes a una serie de requisitos que serán listados más adelante.

Destacan además de ciertos requisitos como no contar con perforación alguna sobre el cuerpo en el caso de los hombres y permitiendo horadaciones lobulares solo al personal femenino de la corporación militar, los beneficios a los que se puede aspirar dentro de la Guardia Nacional, tal como la posibilidad de ingresar al sistema educativo militar o gozar de hasta 20 días hábiles de vacaciones, con goce de sueldo.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

En la lona colocada por los agentes sobre el quiosco de la Plaza de Armas se detalla tanto los requisitos cómo los beneficios y la documentación requerida en caso de querer formar parte del 31/o batallón en Ciudad Juárez:

Requisitos

ser mexicano por nacimiento, tener de 18 a 29 años de edad, una estatura mínima en los hombres de 1.63 y de 1.58 en el caso de las mujeres, contar con un índice de masa corporal entre los 18.5 a 27.9, no contar con antecedentes penales, no haber pertenecido con anterioridad a las fuerzas armadas o alguna corporación policiaca, soltero y no vivir en concubinato, no presentar tatuajes visibles y que los mismos no tengan una dimensión mayor a los 10x10 cm.

Documentación requerida

Clave única de registro de población (CURP).

Acta de nacimiento original con menos de 3 meses de expedición

Credencial para votar expedida por el instituto nacional electoral (INE).

Comprobante de domicilio.

Certificado de educación secundaria o superior.

Cartilla del Servicio Militar Nacional.

Acta de nacimiento expedida por el registro civil.

Firma electrónica (FIEL).

Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Beneficios

-Servicio Médico Integral.

-Haber y sobrehaber quincenal.

-Seguro de vida militar.

-Fondo de ahorro.

-Fondo de vivienda militar.

-Vacaciones pagadas de hasta 20 días hábiles.

-Alimentación.

-Oportunidad de ingresar al sistema educativo militar.

-Prestaciones de acuerdo a la ley del ISSFAM.

Sueldo

Según la tabla de Haberes y Sobrehaberes de la Guardia Nacional, actualizada al menos hasta el año pasado, el sueldo que perciben los distintos rangos en la corporación militar es el siguiente en pesos mexicanos y después de las descuentos de ley correspondientes:

-General de división: 119,841.57

-general de brigada: 109,788.45

-General Brigadier: 96,592.99

-Coronel: 81,484.84

-Teniente Coronel: 55,669.47

-Mayor: 44,302.58

-Capitán Primero: 38,213.90

-Capitán Segundo: 34,646.69

-Teniente: 22,548.88

-Subteniente: 19,028.13

-Sargento Primero: 15,471.40

-Sargento Segundo: 15,031.97

-Cabo: 13,923.11

-Soldado: 13,300.51