¿Cómo votar? Esta es la manera correcta de emitir el sufragio para que sea válido

Lilia Flores Cárdenas, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral Chihuahua (INE), explicó las diferentes maneras en las que la ciudadanía puede emitir su voto a fin de que dicho sufragio sea totalmente válido, por lo que exhortó al mismo tiempo a la ciudadanía a que se informe bien para que no haya confusión.

Pese a que se tienen cinco maneras diferentes de emitir el voto, la vocal especificó que para el caso de Chihuahua sólo son cuatro, toda vez que una de las opciones es la de la candidatura independiente que para el actual Proceso Electoral no se registraron. Por otra parte, otras dos opciones, pese a que se contabilizan a manera de estadística, no tiene validez.

La primera forma de votar es directamente por un partido político en donde se marca el recuadro con la fuerza a la que se desee apoyar. La segunda opción es el voto por coalición en donde hizo mucho énfasis en que se guíen en el nombre del candidato para que no se confundan al momento de marcar los diferentes recuadros de la coalición que deseen apoyar.

Respecto a este tipo, comentó que, pese a que es raro que se emita el voto encerrando los recuadros de los partidos coaligados, es preferible que se haga por medio de una marca, ya que eso facilita la separación y el conteo de las boletas, por lo que los funcionarios de casilla se pueden retirar antes.

Otra de las opciones que se tiene es el del recuadro en donde se puede anotar a un candidato no registrado; sin embargo, contrario a lo que se cree, la ley no contempla una validez para estas personas, por lo que únicamente se toman en cuenta para las estadísticas, caso similar a lo de los votos nulos, los cuales sí se separan y se contabilizan, pero no tiene ningún efecto.

Recordó que los votos nulos son aquellos en donde se seleccionan partidos que no están coaligados, se hacen marcas a toda la boleta o se deja en blanco. Ante las dudas que se tienen respecto a que, si benefician a los partidos políticos, lo negó recalcando que solo se quedan como parte de las estadísticas respecto a la participación ciudadana que se tiene, pero no como los votos válidos.

Ante el incremento que se tiene de los votos nulos y la intención que hay en esta contienda de escribir el nombre de un candidato no registrado, exhortó a la ciudadanía a que aprovechen su derecho al sufragio, “si ya hicimos el esfuerzo de ya ir a la casilla pues que mejor que votemos por algún candidato”.

Finalmente, comentó que cualquier marca dentro del recuadro del partido o candidato que se quiere apoyar es válido siempre y cuando se haga dentro del espacio y se vea clara la intención del ciudadano respecto a quién pretende apoyar.