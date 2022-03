Comparten 13 presidentas de Congresos Locales desafíos y avances como legisladoras

Un total de 13 presidentas de Congresos de diferentes estados de la República Mexicana coincidieron en el webinar ‘Experiencias y retos de las mujeres al frente de los Congresos Locales en México’, en el que la anfitriona fue la titular del Congreso de Chihuahua, Georgina Alejandra Bujanda Ríos, quien dirigió el encuentro en el que se compartieron coincidencias de vida, dentro de un marco de pluralidad, con espectros ideológicos distintos.

En su bienvenida, manifestó “No más políticas sin mujeres, porque creo que todas la que estamos aquí, no venimos a ocupar cuotas, partimos de congresos locales paritarios, que finalmente son la lucha de una generación que nos antecede. Esta lucha de la paridad, -que fue encabezada por mujeres de todas las áreas ideológicas-, que parte desde los congresos de las entidades federativas, no es que tengan un estatus menor, inclusive, más bien se trata de esa representación de la forma de estado y de gobierno de nuestro país. Estamos aquí por la lucha de muchas mujeres y muchos hombres. Estamos convencidas de que la lucha todavía continua”, afirmó.

En el webinar también estuvieron virtualmente presentes Ana Laura Gómez Calzada, de Aguascalientes; Marbella González Díaz, de Baja California Sur; Irma González Sánchez, de Guanajuato; Elvia Sierra Vite, de Hidalgo; Ivonne Álvarez García, de Nuevo León; Yolanda Cepeda Echavarría, de San Luis Potosí; Nora Merino Escamilla, de Puebla; Imelda San Miguel, de Tamaulipas; Mónica Álvarez Nermer, del Estado de México; Cecilia Guevara, de Veracruz; Alba Cristal Espinoza, de Nayarit; y Pilar Santos Díaz, de Yucatán.

Aunque reconoció que todavía hay asignaturas pendientes en temas como la brecha salarial, violencia de género, horas de trabajo de cuidados no remunerados, de salud, educativas, entre otras.

Foto: Cortesía | GPPAN

Durante la primera ronda, en la que se programaron respuestas de hasta tres minutos, la primera intervención estuvo a cargo de Ana Laura Gómez Calzada, en la temática ¿A qué retos se ha enfrentado en su carrera política?, quien respondió que antes de ocupar su cargo político, proviene de una comunidad pequeña de Aguascalientes, con educación machista.

“Se vivieron discriminaciones, desde chica empecé a trabajar en empleos formales e informales. En mi carrera ya concluida, participo en la industria militar y de defensa, en mi experiencia tuve situaciones complicadas, pusieron por encima de mi capacidad, mi género y aspecto, como titular de una diputación, no es distinto. La lucha para garantizar que el trabajo es por capacidad y no por género, ha sido un largo camino que he enfrentado, que puedo afirmar que hoy día, los hombres no sufren. Todavía existe el juego perverso en que se destacan de la mujer los atributos físicos, que fomenta la cultura de juzgar por el físico y no por la inteligencia o los logros. Se ha demostrado que mi cargo es no por ser mujer, o por favor de ningún tipo”, expresó, y añadió que desde su legislatura, se está lanzando una convocatoria para conmemorar esta lucha, dirigida a los hombres, incluyéndolos en las nuevas masculinidades, para concientizar y que se sensibilicen, para que la violencia se vaya reduciendo hasta erradicarla.

En el segundo bloque, abundaron sobre los retos que enfrentan las mujeres que dirigen los congresos de los estados, en el tema de avances en materia legislativa, sobre todo los que se refieren a la igualdad entre mujeres y hombres.

Marbella González Díaz, presidenta del Congreso de Baja California Sur, celebró la reforma que asegura que la mitad de los cargos sean para las mujeres, en los tres órdenes de gobierno, y en los gobiernos autónomos. Y puso por ejemplo su legislatura en la que 12 mujeres son diputadas, con esto tienen el 57% y solo 9 hombres son diputados en su estado.

Foto: Cortesía | GPPAN

“Permítanme invitarlas a seguir siendo actoras de cambio, a prepararnos de manera continua, para que nadie tenga duda de nuestras capacidades, a estar unidas, independientemente del partido, lo necesitamos todas, aún nos queda camino que recorrer, avanzar a una nueva cultura política, más democrática, incluyente, y de respeto a los derechos humanos, sexuales y reproductivos, a terminar con la cultura patriarcal, que constantemente nos pone trabas, y a veces, en contra de nosotras mismas. Necesitamos revalorarnos alzar la voz, reclamar espacios de representación política, que por derecho nos corresponde, no nos han regalado nada, los espacios que hoy tenemos nos han costado, incluso la vida de muchas mujeres que nos antecedieron en esta larga lucha por nuestros derechos”, manifestó.

Por su parte, Georgina Bujanda reconoció que aunque el estado de Chihuahua tiene una larga historia, y una fama complicada donde hace unas décadas era el estado de las ‘muertas de Juárez’; pero también es el estado que tiene la emblemática sentencia de Campo Algodonero, que ha definido una serie de cuestiones importantísimas de acceso a la justicia en atención a víctimas. También indicó que se distingue por ser un estado por una fuerte participación de las mujeres, en todos los espectros políticos e ideológicos, en el que por segunda vez en México, un estado tiene un cambio en su historia política, con tres mujeres encabezan los tres poderes de una entidad federativa.

“Me toca presidir la Mesa Directiva del Congreso del Estado; la titular del Poder Ejecutivo, es mi amiga Maru Campos, una mujer muy comprometida, con una trayectoria de participación política; y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia una magistrada experimentada, Miriam Hernández Acosta. Ahorita el estado tiene una historia política muy interesante, los retos para nosotras son muy fuertes”, afirmó.

Al participar en el segundo tema del webinar, Geo Bujanda expresó que sus temas están muy claros, que son seguridad y justicia, y uno importantísimo dentro de ellos, es el acceso de justicia para las mujeres. En ese sentido, explicó que dentro de la legislatura se ha impulsado la Ley Ingrid y la Ley Abril, en el estado de Chihuahua, agravantes en materia de violación, de abuso sexual, la creación de módulos de atención a la violencia contra las mujeres con una perspectiva unificada que cuenta con un parámetro mínimo de atención y que esté regulado por el Consejo Chihuahuense de las Mujeres, donde tienen participación el resto de instancias con una atención transversal multidisciplinaria, con apego a materia de Derechos Humanos. También se refirió a la tipificación del feminicidio, que es un logro de la anterior legislatura.

Geo Bujanda citó a Blanca Gámez, como un referente en materia de acceso a la justicia en la lucha de las mujeres –y las mujeres panistas-; acotó sobre los esfuerzos en la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres; la Ley Electoral para la Paridad y la Violencia Política, en razón de géneros, la Ley de Creación de Registro para Personas Deudoras Alimentarias en la que pueden haber sanciones importantes como la incapacidad de inscribirse como candidatos o candidatas como concejales, inclusive, no poder obtener licencias de conducir; un mayor presupuesto histórico para la Fiscalía Especializada de la Mujer, reconocimiento a niñas y niños como víctimas directas en el delito de violencia familiar.

“Ha costado trabajo y esfuerzo. Profeso un feminismo humanista, en el que si bien he sido sujeta a violencia política en razón de género, también me he topado con muchos hombres con ganas de colaborar y hacer las cosas distintas. Estamos convencidas de que para poder lograr los cambios que se necesitan, nos necesitamos a todas y a todos. No ha sido nada que nos hayan regalado, pero de vez en cuando, ha sido necesario decirles que también estamos aquí y la política no puede construirse sin las chihuahuenses”, dijo.

Para cerrar el conversatorio, Georgina Bujanda, agradeció la participación en el webinar, y expresó que a este país federalista le hace mucha falta ver la perspectiva desde las entidades federativas, en el que finalmente, los Congresos Locales, son uno de los poderes más importantes dentro de cada uno de los estados.

“No pueden entenderse los Congresos Locales sin que sean la casa del pueblo, la casa de la representación política. Tenemos que generar una agenda que sea común y capaz de generar un mejor beneficio en el avance de las mujeres”.

Y prosiguió, “El tamaño del reto en México, es de las horas de trabajo no remunerado, de la violencia en cuestión de género, y que tiene una alta incidencia delictiva, la violencia familiar, en la cual hay todavía muchos retos súper importantes. Ha sido un trabajo de derecho comparado, sin dejar de lado los contextos y problemáticas locales, teniendo claro que los retos de niñas, mujeres y adolescentes, nos convocan a seguir unidas y seguir trabajando”, finalizó.