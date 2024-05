Complejo Ambiental trataría el 90% de la basura generada en la ciudad: Marco Bonilla

La primera piedra del Complejo Ambiental será colocada antes de que termine la actual administración municipal, lo que representará un paso muy importante para que Chihuahua procese el 90 por ciento de la basura que se genera en la ciudad.

Así lo explicó el alcalde con licencia y candidato a la Presidencia Municipal, Marco Bonilla Mendoza, quien resaltó que ese complejo ambiental no vendrá a sustituir a lo que será el nuevo Relleno Sanitario que por ley, debe de existir en los municipios.

“El complejo será un Centro de Economía Circular y es totalmente diferente a un Relleno Sanitario; en los países de primer mundo, sobre todo en Europa se ha estado utilizando este sistema, también en algunas partes de Estado Unidos e incluso en México; la de Chihuahua junto con las dos de la Ciudad de México, seríamos las tres más modernas del país”, adelantó.

El abanderado por Juntos Defendamos a Chihuahua expuso que se trata de un inmueble parecido a una gran bodega en donde hay maquinaria y bandas transportadoras, en donde los camiones recolectores variarán su basura en una tolva (jamás hay basura expuesta), y ahí comienza el proceso de aprovechamiento mediante la división de los residuos.

Chihuahua

En este sentido, detalló que por ejemplo al separar la basura orgánica, se generará composta que se puede comercializar, dejando los otros materiales para su reciclaje adecuado y aprovechando los residuos para generar energía, para lo cual ya se tiene todo el diseño definido.

“Ya también están los fondos, primero logramos la acreditación Pefa Check, de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, y con esto se logró puentear a través de este último banco, un crédito por casi 700 millones de pesos que son a fondo perdido, y son fondos para temas de sustentabilidad, aquí nos asesoró Banobras del Gobierno Federal quienes se portaron muy profesionales”, dijo.

Bonilla Mendoza, mencionó que el proyecto lo está realizando la empresa española Idom, la cual es la mejor del mundo para la construcción de los complejos ambientales y apoyan en la creación de todo el proyecto ejecutivo, el plan de uso de los residuos y se diseñan las máquinas que se mandan hacer sobre pedido y a la medida.

Resaltó que se están analizando tres zonas probables para la construcción del complejo, destacando que no se tienen problemas de las normas, del manejo de la basura, del tema de aeropuertos ni de la fauna, porque no hay basura expuesta, no se entierra, ni se filtran líquidos.

“Hay una posibilidad en la zona norte, hay dos posibilidades en la zona oriente de la ciudad, para lo cual se está revisando la logística sobre los costos de la llegada de los camiones y los recorridos, sean mucho menores”, enfatizó.

Marco Antonio Bonilla reiteró que la Norma Mexicana la cual está desactualizada, obliga a que los municipios tengan un sitio de depósito final de residuos, por lo que Mápula sigue considerado para crear el Relleno Sanitario, y una vez que se desahoguen los amparos se arrancará con ese proyecto, para poder cumplir con la clausura del Relleno Sanitario actual.