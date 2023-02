Compra auto, se lo facturan y lo vuelven a vender en agencia MG

En la agencia de autos llamada MG, ubicada en el Periférico de la Juventud en la ciudad de Chihuahua, un cliente adquirió un vehículo MG GT 2023, el cual adquirió en dos pagos, sin embargo, luego de que se lo facturaron, le sacaron placas a su nombre y todo listo para entregárselo, los trabajadores de la agencia, le informaron que ya no era suyo y que se había vendido el vehículo a otra persona.

Lo anterior ocurrió el pasado viernes, cuando un cliente de nombre Diego, acudió a la agencia para adquirir el vehículo de contado, pero al llegar la vendedora Gloria Ilda Márquez, le pidieron que pagara una parte en ventanilla y la otra parte en una institución bancaria en algunas de sus cuentas de la agencia, por lo cual atendió este procedimiento.

“Me dijeron cuál era el vehículo, me dijeron que estaba en entrega inmediata, yo hice lo que me pidieron, pague todo el dinero para que me lo entregarán, todo iba bien, el viernes pasado me dijeron que me lo entregaban y cuando llegue a recogerlo me dijeron que ya lo habían vendido” comentó el cliente.

Foto: Cortesía | Diego

El día 8 de febrero, a las 16:31 horas, Diego acudió a ventanilla y entregó 145 mil 550 pesos, que era la cantidad límite que le podrían recibir en la agencia, según el recibo identificado como RACHMG1245 el cual estuvo sellado por la empresa MG Motors Autos Juventud de Chihuahua S.A. de C.V. y firmado por la cajera Cinthia Reyes.

Posteriormente el día 9 de febrero, realizó el pago de 259 mil 885 pesos a través de una institución bancaria Bancomer, el cual se registró en el movimiento 000012015, realizado a Autos Juventud de Chihuahua, que era la cuenta que le habían entregado de la agencia para hacer el pago total de la unidad.

El día 9 de febrero, luego de haber concluido el pago del vehículo, por casi 400 mil pesos, la vendedora, le envió a Diego la factura oficial de la compra, la cual está identificada como ACHMG1040 emitida por Mg Motors Chihuahua con dirección en Avenida Periférico de la Juventud #5973 de la colonia Saucito.

Foto: Cortesía | Diego

“Realice el pago total del vehículo, les mande el ticket y me dijeron que el día 10 me mandaron incluso tarjeta de circulación a mi nombre, placas DZE166B, factura y todo para que me lo llevara, pero cuando llegó me dijeron que no se podría hacer la venta en depósito en banco y que tenía que ser por trasferencia y que el vehículo ya se había vendido” señaló.

Al inconformarse por la forma y la falta de seriedad de la empresa, decidió retirar el dinero de la agencia, pero los encargados de la empresa MG le comentaron que no podrían regresarle la totalidad del dinero, ya que le tenían que retener un .03% del valor total del vehículo, el cual era de 12 mil pesos para poderle regresar el dinero.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Situación que le generó mayor inconformidad, ya que aseguró que él no se había negado en adquirir el carro y que habían sido ellos, los que se negaron a comercializarle el vehículo, luego de que hizo el pago y le sacaron todos los documentos a su nombre para podérselo entregar como un proceso ordinario de compra y venta.

Al momento no ha podido obtener su recurso de vuelta, tampoco una unidad, ya que la misma agencia no cuenta con el inventario suficiente para entrega inmediata, por lo cual exige le regresen su dinero y comenzó un proceso de queja ante Profeco para que lo puedan auxiliar en su situación.