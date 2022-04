Compró Aras 54 vehículos; varios son de lujo

Durante la audiencia de imputación de cargos en contra de Sergio Armando G.C. y de Diana Ivonne C.P. la agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, Aracely Chávez, reveló que Ara Investment Business Group, había adquirido y registrado a su nombre 54 vehículos, entre ellos varios de lujo con valor cercano a los dos millones de pesos por unidad.

Lo anterior tras solicitar a Recaudación de Rentas del Gobierno del Estado, un listado de los vehículos que se encuentran registrado a nombre de la financiera Aras, ante ese ente oficial, arrojando el siguiente listado:

Chihuahua Aras cumplió varios contratos para que víctimas volvieran a invertir: MP

Cadillac, Escalade; Chevrolet, GM; Chevrolet, Sport 4x4; Ford, pick up F4; Tornado, Chevrolet; Nissan, MT 300; Silverado, 3500; Tornado, Chevrolet; Mitsubishi, L200; Peugeot; Tornado, Chevrolet; Tornado, Chevrolet; Tornado, Chevrolet; Tornado, Chevrolet; Tornado, Chevrolet; Hillo, pick up Motors; Ford, pick Up; Mitsubishi, L200; Mitsubishi, L200; Mitsubishi, L200; Mitsubishi, L200; Pick up, ilegible; Hino, Motors; Volskwagen, Caliber; Fiat, 50; Buick; Jeep, Grand Cherokee; Cadillac, ATS; Ford, Focus; Chevrolet, Aveo; Chevrolet, Aveo; Cadillac, ATS; Fiat Mobil; Cadillac XT4; Nissan, March; Nissan, Versa; Nissan, Versa; Chevrolet, Aveo; Honda, Pilot; Ford, Explorer; Jeep, Renegade; Lincon, Navigator; Lincon, Navigator; Mazda, 3; Nissan, Xtrail; Ford, Bronco; Lincon, Navigator; Infinity, UX80; Infinity U60; General, Terrain; Mazada, TX5; Lincon, Aviator; Fiat, Sportation; Ford, Explorer.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Dentro de esos vehículos se encuentran varias unidades Cadillac, Lincon y pick ups con valores cercanos a los dos millones de pesos.