Compromisos adquiridos por el Estado en Pacto del Desarrollo avanzan en un 82%

El presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (Desec), Jorge Cruz Camberos, expuso que representantes del sector empresarial se reunieron con la gobernadora Maru Campos en seguimiento al Pacto del Desarrollo y la Prosperidad.

Recordó que siendo candidata, la mandataria estatal firmó dicho pacto, por lo que esta es la séptima reunión para dar continuidad a este tema, observando un avance del 82 por ciento hasta este momento, esperando cerrar el sexenio arriba del 95 por ciento.

Fue claro al señalar que en temas de desarrollo económico va muy bien nuestro estado y la ciudad, pero hay grandes retos en el desarrollo de la gente.

“Se tienen algunos retrasos en temas de infraestructura, de educación, de salud, seguridad y vivienda; es donde están los grandes retos, y cómo alinearnos con el Gobierno Federal que de repente nos dejan un poco olvidados”, declaró.

El presidente de Desec expuso que si bien observan un avance en infraestructura, pero que existe un rezago que básicamente viene desde hace 20 años.

“Hoy por hoy se necesitan aproximadamente casi 10 mil millones de pesos en infraestructura. No hay más hospitales, no se ha generado una política de vivienda para la gente trabajadora. No solo es el tráfico vial que vivimos, sino también otras cuestiones”, declaró.

Además, resaltó que el presupuesto del gobierno federal 2024 para Chihuahua, está recortando mucho en la inversión para el futuro, por lo que complica el panorama.

En lo que respecta al Municipio de Chihuahua, Cruz Camberos destacó que este Pacto también avanza bien, ya que el alcalde Marco Bonilla cerró al 85 %, y actualmente se encuentran replanteando qué viene para estos próximos tres años.

Cabe destacar que Chihuahua es de los únicos estados de la República Mexicana donde se da esta relación entre el sector productivo y público, lo que genera grandes ventajas y crecimiento por encima del 5 por ciento cuando el país crece al 1.2 %.