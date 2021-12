Comprueban propiedad legítima de tierras en Rosales

Jaime Ramírez Licón, junto a su hermano José Ramírez Licón y su defensor legal Sergio Sánchez, comprobaron la titularidad legítima de la parcela 203, ubicada en el municipio de Rosales, Chihuahua; en respuesta de las declaraciones de Thelma Alicia Ramírez, a través de este medio de comunicación, en donde expresó que los dos ex funcionarios se habían apoderado de manera ilegal de dicha tierra.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“La persona que fue entrevistada en la manifestación que hicieron por la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, están hablando sin fundamento, y como se dice vulgarmente <<por ardor>>, porque la señora, Thelma Alicia, ha sido vencida en cuatro ocasiones en juicio ordinario agrario en la titularidad y posesión de una propiedad de don Jaime”, explicó el defensor legal, Sergio Sánchez.

Además, el licenciado puntualizó que en las acusaciones, la señora se atreve a denunciar de corrupción a una autoridad suprema, como lo es un tribunal agrario, así como a los magistrados del mismo.

Por su parte, Jaime Ramírez Licón manifestó que: “Ella mencionó a Acacia, la antigua propietaria del predio, e incluso se expresa en contra de ella, sin mencionar que también es su tía, como es tía mía; lo manifiesta así de manera muy relativa, pero no hablan de las agresiones en contra de ella ni en contra mía. No habla con sinceridad lo que debe manifestar, y yo creo que esto no debe discutirse a través de medios de difusión o comunicación”.

Con respecto a las acusaciones que realizó la señora Ramírez Ávalos, el replicante indica que él no está comprando la ley, pero si perjudica que hable de él de esa manera en medios, pues él está dispuesto a debatir cuando y donde sea, pero con argumentos legales.

En este sentido, el señor presentó el certificado parcelario, firmado y sellado por las autoridades, así como la resolución de sentencia del tribunal unitario agrario distrito 05 de Chihuahua, que lo acreditan como propietario de dichas tierras.

Por lo anterior, él puntualizó que procederá de manera legal contra las acusaciones que fueron hechas en su contra.