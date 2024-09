Con acciones legales, aún se puede revertir la Reforma Judicial: Santiago de la Peña

El secretario General del Estado, Santiago De La Peña Grajeda, precisó que aún se tiene posibilidad de revertir la Reforma Judicial que fue publicada este domingo en el marco de la conmemoración del inicio de la Independencia de México.

“Hay algunas acciones legales que se han anunciado por algunas instancias, habrá que esperar a estas personas, o estas organizaciones deciden seguir adelante con las acciones legales a las que se tengan derecho”, externó.

Pese a que este lunes entró en vigor la Reforma Judicial propuesta por el Ejecutivo Federal, el secretario estatal refirió que aún se tienen algunas acciones legales que se pueden emprender y que varias personalidades han advertido que ejecutarán para dar marcha atrás a esta modificación a la ley.

En ese sentido, dijo que habrá que esperar a ver si en los próximos días presentan algo contra la reforma como tal, así como el proceso legislativo que varias personas han señalado se violó.

En cuanto al amparo presentado ante el Congreso del Estado, el cual impidió que el asunto se subiera a la tribuna para su votación, De La Peña Grajeda explicó que ese únicamente tuvo repercusiones en lo local.

“En otros estados no se presentó una condición de ese sentido, por lo que lograron obtener la mayoría de las legislaturas en los estados que se requieren para la promulgación”, dijo sin dejar de puntualizar la evidente prisa que se tenía de publicar el decreto.

Por lo anterior, indicó que la Federación no está en desacato, dado que, al menos el amparo que se presentó en Chihuahua, no repercute hacia ellos, “la suspensión que se presentó al Congreso del Estado de Chihuahua no aplica para el resto de los Estados o bien para el poder Federal quien es quien finalmente promulga y publica esta reforma”.