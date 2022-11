Con caravana exigen taxistas piso parejo; se manifestarán en Congreso y en Palacio

Cerca de 200 taxistas se congregaron en el parque El Palomar, para iniciar una caravana hacia el Congreso del Estado y posteriormente al Palacio de Gobierno, con el fin de exigir al Gobierno del Estado “piso parejo” entre el gremio que ellos representan y quienes prestan el servicio por medio de plataformas digitales.

David Alvarado, integrante del contingente de taxistas, explicó que mientras a los taxistas se les piden concesiones, placas, licencias y demás requerimientos, los conductores de las plataformas no tienen mayor requisito que darse de alta en una aplicación y eso es todo.

“Estamos inconformes con la diputada Carla Rivas por lo que pretende hacer para que sean reconocidas las plataformas digitales; es bonita la competencia, pero como dijo Maru Campos, piso parejo, y eso no se ha visto”, explicó el manifestante.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Lamentó que hay choferes que tienen más de 30 años y el gobierno en ningún momento les ha otorgado una concesión de taxi, mientras que de la noche a la mañana llegan las plataformas y comienzan a prestar el servicio.

Calificó como ilógico que la autoridad permanezca indiferente, pues la ley lo exige claramente que para prestar el servicio se necesita una concesión.

“Ya está In Drive, Didi, Uber, hay varias plataformas operando y no se ha hecho nada, Maru Campos prometió piso parejo, hasta lo puso en un spot, pero no han hecho absolutamente nada, por eso nos manifestamos”, subrayó.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Por su parte el sindicalista Alejandro Castellanos, explicó que un problema grave es la piratería y eso pone en riesgo a los usuarios, pues no se sabe quien conduce ni cuáles son las intenciones de esas personas.

Resaltó que lo justo debería ser parejo, la misma cantidad de taxis, la misma cantidad de vehículos de plataformas, pero las autoridades siguen atorando los trámites que se iniciaron hace muchos años, mientras que las plataformas llegan y operan sin mayor problema.

Mencionó que actualmente hay mil 500 taxis prestando el servicio en toda la ciudad, mientras que de las plataformas son miles, y ni siquiera están cuantificados.