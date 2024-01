Con hambre y frío, esperan migrantes que el tren parta rumbo a la frontera

Luego de pasar un arranque de 2024 con hambre y frío, cientos de migrantes se preparan en los patios de Ferromex, a un costado de la empresa Sabamex en la ciudad de Chihuahua, para salir con rumbo a la frontera.

Varios de ellos llevan una semana en tal punto, pero ayer les notificaron que hoy martes partiría un tren con rumbo a Ciudad Juárez, por lo que hay algunos que no se han bajado de los vagones con tal de estar preparados.

“Nos han dicho que nos vayamos caminando, pero eso es muy difícil, sobre todo para quienes vienen con niños. Inclusive, hay algunos guardias de Ferromex que vienen y nos cuentan que cierto tren va para Juárez, pero resulta que es mentira; solo se están burlando de nosotros”, comentó Wilmer José, procedente de Venezuela.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Al tener varios días varados, tuvieron que pasar la Nochevieja y el comienzo de año como un día normal o inclusive más triste que en otras ocasiones, porque muchos se encuentran lejos de sus familias.

“Esa noche fue complicada porque no tenemos plata, no tenemos cerca a nuestros familiares, a nuestros hijos, entonces fue un Año Nuevo que pasamos con tristezas; nosotros queríamos llegar antes del 31 y no pudimos”, señalaron.

Aparte, se relató que durante el último día del 2023, alrededor del mediodía, una menor venezolana, de 3 años de edad, murió presuntamente por hipotermia, pero el padre fue detenido después que se le acusará de haber golpeado a la niña; sin embargo, hasta el momento no hay un reporte oficial al respecto.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“La niña estaba morada del frío, entonces la gente pensó que él le había pegado, lo que provocó me lo metiera preso. Cuando él fue a llevarla para el hospital a que recibiera atención médica, allá lo retuvo la policía”, indicó Wilmer.

Es de precisar que durante su permanencia en la capital, los migrantes han resaltado la generosidad de los chihuahuenses, los cuales les han tendido la mano, más que las autoridades, según dieron a conocer.

Inclusive el fin de año, ciudadanos se organizaron para llevarles comida, algo de ropa y juguetes para los pequeños, un gesto que las personas en condición de movilidad reconocieron.

“Estamos muy agradecidos con estas personas, cosa que no podemos decir de las autoridades y otros que lo único a lo que vienen es a maltratarnos, y a burlarse de nosotros”, añadieron mientras se terminaban de subir al tren.