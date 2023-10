Concluye Parlamento Juvenil Chihuahuense 2023 con Sesión Especial en el Congreso

Con una Sesión Especial efectuada en el Congreso del Estado, concluyeron las actividades del Parlamento Juvenil Chihuahuense 2023 en donde los participantes tuvieron la oportunidad de emitir un mensaje a la sociedad chihuahuense y a los diputados a fin de que aborden los temas particulares que visualizan.

Desde su perspectiva joven, emitieron sus discursos en los que enviaron diversas peticiones a los legisladores a fin de que se aborden problemas que aquejan a la sociedad y particularmente al sector joven y, de esa manera, se pueda lograr un mejor futuro y lugares dignos para que se puedan desarrollar.

Sin la presencia de los diputados que conforman la Sexagésima Séptima Legislatura, los treinta tres jóvenes que participan en esta actividad que les permite conocer de la labor legislativa, abordaron principalmente los temas de la educación, la migración y el cambio climático, sin dejar de lado la importancia de la presencia de los jóvenes en la sociedad.

El acoso escolar, la discreción y los altos costos que implica el estudiar en la actualidad en todos los niveles, son las preocupaciones que manifestaron los diputados juveniles, quienes propusieron diversas adecuaciones a la ley para garantizar que la educación sea accesible y sana para todos y evitar que los infantes abandonen las aulas prematuramente debido a las necesidades económicas familiares.

Igualmente, consideraron indispensable la inclusión de más talleres de capacitación en las secundarias para que los estudiantes se motiven y no se vean tentados a abandonar sus estudios, lo cual influiría en que sean presas del crimen organizado. Por tal motivo, exigieron a los legisladores a que hagan lo conducente para garantizar que efectivamente todos puedan acceder a la educación.

Juan Pablo Macías, previo a su mensaje solicitó realizar un minuto de silencio en honor a las víctimas del huracán Otis, que azotó en días pasados al Estado de Guerrero, particularmente al puerto de Acapulco. Posterior a ello, hizo un llamado a atender la situación del cambio climático subrayando que esta es la última generación que puede detener esa problemática.

La migración fue otro de los temas que se abordaron de manera particular, en donde solicitaron un mayor presupuesto a la federación para Chihuahua a fin de poder tener todos los espacios necesarios para poder atender a las personas en tránsito.

Externaron que cuando una pareja está en proceso de divorcio, los hijos se vuelven niños abandonados debido a la pelea por el conflicto de interés de cada uno de los padres, por lo que pidieron enfocarse en los daños psicológicos que tiene este acontecimiento y regular lo necesario para resguardar la salud mental de los infantes.

Fernanda Martínez, por su parte, emitió un controversial discurso al acusar a la diputada federal por Morena, Andrea Chávez, de no representar verdadera y dignamente a los jóvenes ni ser ese relevo generacional. “Hacer videos no te hace una buena diputada, necesitamos que te enfoques en lo que tu pueblo necesita. Por favor ponte a trabajar por los juarenses…traicionas a los jóvenes al no hacer tu trabajo”, fueron parte de los reclamos emitidos.