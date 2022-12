Concluye Transporte estudios técnicos para analizar aumento a la tarifa del pasaje

La subsecretaría de Transporte del Gobierno del Estado, concluyó los estudios realizados para analizar el aumento a la tarifa del transporte público en todo el territorio estatal.

Así lo dijo el subsecretario Manuel Aguirre Aguilera, quien destacó que, con base en dichos estudios, la dependencia cuenta con varias posibilidades de la tarifa y de la actualización en la operación del sistema de transporte.

El funcionario estatal evitó emitir detalles, pues considero que antes que nadie, las propuestas y los posibles escenarios que sean planteados, deben ser conocidos por el Consejo Consultivo de Transporte.

En este sentido, resaltó que los escenarios serán propuestas en la próxima reunión de ese consejo consultivo, aunque por el momento no se tiene una fecha definida para celebrarse, y agregó que si bien, no hay una fecha aún, no se descarta que la reunión pudiera darse antes de que concluya el año.

Hizo énfasis en que una vez que se reúnan ya sea en los próximos días o en el mes de enero, se tomará una decisión en el Consejo Consultivo de Transporte, y se presentará a la Secretaría General de Gobierno, que es en donde se tomará la decisión final.

Aguirre Aguilera, no brindó detalles sobre las propuestas que pudieran presentar los concesionarios, pues dijo que compete precisamente a los representantes de ese gremio, emitir y explicar sus propuestas entorno a la tarifa del pasaje y los posibles cambios en la operación de los mismos.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, comentó que el tema de la definición de la tarifa, podría llevarse hasta el mes de enero.

Al respecto, aseguró que las reuniones van por buen camino y el asunto marcha de buena forma, por lo que pronto serán a conocer los detalles.