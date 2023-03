Condena CEDH agresión de cirujano Enrique Guzmán en contra de enfermera

El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz, condenó de forma categórica la agresión de que fue víctima una enfermera, por parte de un cirujano perteneciente a una clínica privada.

Asimismo, expresó que el hecho de que el agresor no fue un servidor público, y el suceso no se registró en un espacio público, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no es competente para llevar el caso.

En este sentido, destacó que se canalizó a la persona agredida, para que interpusiera la denuncia ante las autoridades competentes, lo que fue realizado en tiempo y forma.

Chihuahua No se debe golpear a una mujer: secretario de Salud sobre video de cirujano y enfermera

“Acudió con nosotros, aquí se le dio la atención debida, la canalización, así como la orientación y gestión; no podemos ser receptores de una queja porque la agresión proviene de una persona que no ostenta un carácter de servidor público y la clínica tampoco es de carácter público, por eso no somos competentes”, mencionó.

El ombudsman, hizo énfasis de que, independientemente del contexto en que se haya dado, no se justifica de ninguna manera una agresión ni algún acto de violencia.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Reiteró que se apoyó a la mujer para que presentara una querella por lesiones ante el Ministerio Público, puesto que sí presentó un tipo de afectación a la salud.

Néstor Armendáriz, manifestó que aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no es competente para recibir dicha queja, sí le brinda un acompañamiento a la persona agredida, en el proceso que lleva en contra del presunto agresor.