Condena Juan Carlos Loera exceso de fuerza pública de AEI

El delegado de Bienestar en Chihuahua Juan Carlos Loera de la Rosa, condenó el exceso de fuerza pública por parte de elementos de la Agencia Estatal de investigación, quienes ingresaron armados a las oficinas federales ubicadas en la calle Perú, por la investigación de certificados de vacunación contra Covid-19.

El funcionario federal afirmó que este hecho provocó temor entre los empleados de la dependencia, y agregó que se está investigando en oficinas donde no se tiene injerencia sobre el tema además, de que señaló es "grotesco, incluso hasta una forma de acosar al delegado, pero no tenemos nada que ocultar porque debemos trabajar para que la legalidad prevalezca, pero no es así como se debe actuar por parte de la dependencia estatal"

Foto de: Cortesía: Bienestar

Informó que esta situación se deberá exponer en la Mesa de Seguridad. "creo que hay los modos, las formas de pedir las cosas y lo podemos tratar de otra forma” porque los delitos se deben combatir, pero esta no es la mejor manera.

Advirtió que el tema se tendrá que abordar ante la Mesa de Seguridad ya que en todo momento se ha demostrado que el trabajo dentro de Bienestar se lleva con estricto apego a la ley.

Agregó que es "extraño" que elementos de la Agencia Estatal de Investigación lleven actividades en las oficinas que no tienen relación con la expedición de certificados y dijo espera "no sea parte de una actuación política en su contra o en contra de la dependencia Federal".

Foto de: Cortesía: Bienestar

Esto debido a que la movilización policiaca se hizo un exceso de fuerza para entregar "un simple oficio de investigación es un exceso con claro intento de persecución policiaca".

Comentó que Bienestar y las oficinas estarán abiertos en lo necesario para combatir la corrupción.

"Lo que se me hace raro son las formas, se me hace muy extraño, es que nosotros participando diariamente en una mesa de coordinación de seguridad y de construcción de la paz, donde está el Fiscal, el Fiscal General de la República, las dependencias federales, pero también están la Fiscalía del Estado y la Gobernadora; ahí no se traten estos asuntos”.

Agregó que en lugar de esto," llegan varios hombres armados, con patrullas a oficinas federales que se encargan de dar atención a la ciudadanía y parece que no se actúa igual en el combate de los crímenes de alto impacto".