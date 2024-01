Condición climática en el sur de EU no es tan crítica como en el 2021: Carlos Hernández

Ante las condiciones climáticas actuales en los Estados Unidos, que podrían afectar la distribución regular de gas en México, el director de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, Carlos Hernández Ayala, opina que la situación no es lo suficientemente preocupante como para justificar una suspensión en la distribución de gas en el país.

Lo anterior luego de que una situación similar a la que vive hoy Estados Unidos, generó en el año 2021 una suspensión en la distribución del gas en la República Mexicana, lo que a su vez propició que se generaran diversos cortes al suministro de energía eléctrica en varios estados del norte, incluido Chihuahua.

"En el año de 2021, hubo una alerta crítica y que tuvo un problema muy grave con el suministro de gas a las centrales, tanto en la frontera como la de aquí obviamente, pero ahorita actualmente esta situación climática, no es tan alarmante como en esa, lo que sí se tiene, es una alerta para estar preparados", compartió el especialista.

El director compartió que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) lanzó el estado de emergencia, el pasado 12 de enero a partir de las 22 horas, y que lo que significa, o lo que comienzan a realizar, es planear cómo suministrar la energía de las centrales.

El Paso

Explica que el centro comienza a tomar de aquellas que estén alejadas de la zona de la frontera que son las más afectadas, por la temperatura, y lo que hace es poner un estado de disponibilidad de todos los enlaces para suministrar la energía de las plantas que estén cercanas a la frontera, pero que no se vean afectadas por la temperatura.

Dijo que es la forma de que el Cenace se previene para poder tomar acciones rápidamente de emergencia, como tener la disponibilidad de energía en las centrales que están más hacia el sur donde no son afectadas por las temperaturas y lo que hace es tener disponibles todos los enlaces que puedan suministrar la energía hacia los estados de la de la frontera obviamente incluyendo al estado de Chihuahua.

Por otro lado en cuanto al suministro de gas, refirió que también se toman las precauciones con el sistema de gasoductos, tanto en los ductos privados, así como de los ductos de parte de Cenagas se hace lo mismo, "el tener empacado los ductos de de gas para poder suministrar a las plantas que se quedan en servicio y que no son afectadas por la temperatura, en este caso cuando hay descensos tan fuertes de temperatura, pues aunque tuviera la central disponible, pues no llega el gas porque se congela en los ductos que están en la frontera donde son afectados por los descensos de de temperatura".

"Pero en este caso ya se prevé que puedan estar operando las plantas que no son afectadas por la disminución de temperatura y que tengan el suministro de gas que venga no del norte, sino del sur y que tengan los enlaces, disponibles y los ductos empacados para poder contar con el suministro de gas, eso es lo que se hizo como prevención por parte de Cenace y obviamente pues interviene el Cenegas también e Comisión Federal de Electricidad obviamente y creo que no vamos a llegar a ese a ese punto", advierte.

Compartió que la Cenace cuenta con toda la información que tienen de las condiciones climáticas, como del sistema eléctrico, cuáles son los enlaces que están disponibles, cuáles son los que están afectados y cuáles son los más necesarios en caso de emergencia.

El director dijo que hay una comunicación permanente con las autoridades federales, con los estados afectados y con los enlaces tanto de energía eléctrica como de gas y siempre permanecen en comunicación con las autoridades, del Gobierno del Estado que son las encargadas de comunicar a las comunidades y a las ciudades afectadas.