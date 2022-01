Confirma DSPM solo dos agentes lesionados en enfrentamiento de El Charco

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), aclaró que dos agentes resultaron lesionados la noche del pasado sábado 8 de enero, en las inmediaciones del seccional El Charco, en la carretera que conduce de Chihuahua a Ciudad Cuauhtémoc.

Lo anterior luego de que el presidente seccional de El Charco, Carlos Alberto Ramos Hernández había señalado que fueron ocho los elementos que resultaron lesionados como saldo de un enfrentamiento armado en el obelisco sobre la ruta antes mencionada.

“Varia gente llamó al 911, solo decían que ya iba a llegar el apoyo, pero solo estaban los municipales, no había coordinación, ni sabían que hacer, no venían preparados los municipales, vean como dejaron las patrullas porque no supieron contener a los pistoleros, y pero aun nadie dice nada” comentó el presidente seccional.

Sin embargo, esta tarde la DSPM y el propio alcalde, Marco Antonio Bonilla, confirmaron que solo fueron dos elementos los lesionados por este evento, quienes ya fueron debidamente atendidos por el personal de salud.

“El día de ayer por la tarde se llevó a cabo una persecución entre presuntos delincuentes robacarros y nuestros elementos de Seguridad Pública, en donde dos de ellos resultaron heridos. He estado en contacto con ellos y me gustaría compartirles que afortunadamente están fuera de peligro”, declaró el edil a través de sus redes sociales.

Por su parte, el personal de la DSPM informó que: “La dirección aclara y confirma que solamente dos agentes de esta corporación son los que sufrieron lesiones. Uno de ellos fue dado de alta anoche mismo, continuando con su recuperación, el segundo elemento, si bien continuaba en el hospital, presentaba lesiones no de consideración”.