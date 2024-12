Confirma TEPJF sentencia emitida vs exalcalde de Ojinaga por violencia política de género

.

La Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE), en la que determinó que se ejerció violencia política en razón de género (VPG), por el expresidente municipal de Ojinaga, Andrés Ramos de Anda, en contra de una diputada del congreso local.

Detalló que la VPG se realizó al expresar diversos comentarios realizados en los que señaló que “no quería ver a esa pinche vieja en sus eventos”, “que ella no iba a estar presente y que no iba a hablar en ningún evento, porque no quería que estuviera”.

El Tribunal destacó que el expresidente Ramos de Anda, también hizo manifestaciones denigrantes sobre la diputada que fue violentada, con expresiones como “solo iba a hacerse pendeja”; “primero la tenía comiendo de su mano, después voló́ y les caga encima a todos”; con la finalidad de dañarla e impedir su presencia en eventos frente a la ciudadanía.

Lo anterior, sostuvo que imposibilita a las mujeres desempeñar su cargo público en condiciones de igualdad, otorgándoles un lugar secundario en el que se invisibilizan los logros y acciones en el cargo que desempeñan y constituye violencia política en razón de género.

La Sala Guadalajara del TEPJF determinó que el TEE estableció correctamente el tipo y modalidad de violencia de la infracción, realizó un estudio exhaustivo del derecho de la libertad de expresión, tomó en cuenta la asimetría de poder entre la diputada y el anterior presidente municipal, precisó las circunstancias de tiempo, modo y lugar y con base en ello estableció que sí se invisibilizó a la denunciante y que existió un impacto diferenciado por el hecho de ser mujer.

Al haberse confirmado la sentencia por la Sala, continúan las determinaciones adoptadas por el Tribunal esto es, la vista al Órgano Interno de Control del municipio de Ojinaga, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice lo que corresponda al denunciado.

Además, las medidas de reparación para que la diputada reciba atención psicológica; el ofrecimiento de una disculpa pública por parte de Andrés Ramos de Anda; la realización de cursos en materia de derechos humanos y género; y acudir a grupos de reflexión para hombres que ejercen violencia.

Para finalizar, añadió la inscripción del anterior presidente municipal en el Registro Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por periodo de doscientos cuarenta días.