Conmemora 20 años de fundación de Justicia para Nuestras Hijas

La fundadora de Justicia Para Nuestras Hijas, Norma Ledezma Ortega conmemoró los 20 años de la fundación de esta organización, la cual nació a raíz de la muerte de su hija Paloma Escobar Ledezma, registrada en el año 2002.

Comentó que a pesar de que transcurrieron 20 años, sigue luchando por darle justicia a su hija, ya que a pesar de que pasaron cinco gobernadores nadie ha puesto especial atención en los casos de desaparecidos y muertes de sus familiares dentro del estado.

"A pesar de los años no me he arrepentido, son 20 largos años de ausencia, impunidad, esperando justicia, pero también el inicio de una nuevo suceso, cuando nace justicia para nuestras hijas, porque no había nadie conmigo, no he podido cumplir la promesa, el sistema de justicia no funcionó, impidieron que accedieron a la justicia" refirió.

A la conmemoración acudieron varios familiares de víctimas de desaparición y homicidio en el estado, quienes decidieron dar a conocer su postura, además de reiterar la lucha para buscar la justicia y la verdad de cada uno de los casos.

Fue el sábado 2 de marzo de 2002, cuando Paloma Escobar, de 16 años de edad, salió de su casa a sus clases de computación en la escuela ECCO, donde también estudiaba la preparatoria, y ya no regresó.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Ese mismo día, al ver que Paloma tardaba tanto en llegar, su madre, Norma Ledezma Ortega inició la búsqueda entre sus amigos y amigas, así como en diferentes instituciones gubernamentales. Al acudir a la escuela, se le informó que Paloma sí había asistido a clases y que había salido de acuerdo a su horario.

Por su desaparición, su madre interpuso el 3 de marzo una denuncia ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, la cual dio inicio a una averiguación previa en la Oficina de Averiguaciones Previas y de Conciliación y Servicio Social, quien la transmitió a la jefa del Grupo Especial de Delitos Sexuales y Contra la Familia de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua.

El 29 de marzo de 2002 el cuerpo de Paloma Escobar Ledezma fue hallado en los alrededores de la carretera Chihuahua-Ciudad Aldama. El dictamen pericial concluy entre otras cosas, que se trató de una muerte violenta con características de homicidio doloso, siendo la causa de la muerte una luxación en la columna vertebral.

