Conmemora CEDH el Día Naranja con tendedero contra la violencia de género

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua conmemora este martes 25 de junio el Día Naranja, como cada día 25 del mes, con una actividad para fortalecer los esfuerzos en erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, en esta ocasión, se trata de un tendedero contra la violencia de género.

El Día Naranja se conmemora cada día 25 de todos los meses, en referencia al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se extendió a los 12 meses del año, como un movimiento para visibilizar la violencia que sufren las mujeres.

Te puede interesar: Incrementan un 242% agresiones sexuales contra las mujeres en Juárez

Foto: CEDH

En ese sentido, en el marco del Día Naranja de este 25 de junio, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua instaló un tendedero, que es una cuerda de color naranja donde se ‘tienden’ o cuelgan pedazos de papel con mensajes para generar conciencia y poner fin a la violencia contra las Mujeres, Adolescentes y Niñas.

Gildardo Iván Félix Durán, secretario técnico de la CEDH, expresó que esta actividad se llevó a cabo con el fin de visibilizar la violencia que se vive día a día y como Comisión reafirmar el compromiso de llegar a una igualdad sustantiva.

Foto: CEDH

Por su parte, la titular de la Unidad de Igualdad de Género, María Guadalupe Vázquez Corral, comentó al personal que participó escribiendo frases y opiniones sobre la violencia contra Mujeres, Adolescentes y Niñas, que erradicar esta grave problemática es tarea central de toda sociedad.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“No hay que quitar el dedo del renglón para lograr que la igualdad sea una realidad”, exhortó María Guadalupe Vázquez, al tiempo que señaló que se requiere de un gran esfuerzo para tener un acceso efectivo a las condiciones de igualdad, ya que no es suficiente con la publicación de leyes ni tratados internacionales, sino con lo que se hace día a día para prevenir y terminar con esta violencia.

Foto: CEDH

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Guadalupe Vázquez Corral dijo a las y los integrantes de CEDH que de forma permanente se llevarán a cabo actividades y programas para hacer ver que la violencia no es lo común, con el objetivo de erradicarla y hacer realidad el derecho de mujeres, adolescentes y niñas a vivir una vida libre de violencia.

Policiaca Detiene DSPM a presunto agresor de hombre lesionado con arma de fuego

Los mensajes que se prepararon en hojas de colores naranja, morado y rosa, se escribieron frases entre las que destacan “calladita no veo más bonita”, “ya basta”, “la violencia es el último recurso del incompetente”, “no estás bajo control de nadie porque no eres de nadie”, “no es no, quiero vivir sin miedo”, “arranquen el patriarcado de raíz, como nos arrancan a nosotras de aquí”, “no quiero sentirme valiente, quiero sentirme libre”, “yo cuido a mi esposa y mis hijas”.

Foto: CEDH

Además, se incluyeron frases de lucha como “feliz sería el día que no falte ninguna”, “me podrás romper la mano, pero nunca la voz”, “cuando el mundo entero está en silencio, una sola voz se vuelve poderosa: Malala Yousafzai”, "hermana yo sí te creo” y “sé la mujer que quieras ser”.