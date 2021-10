Conmemoran hoy 1 de octubre el día del arquitecto

El día del Arquitecto se celebra en México cada 1 de octubre del 2021, gracias a la aprobación del Presidente Vicente Fox en el año 2004, sin embargo el origen de la celebración viene desde 1996, cuando el Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), eligió la fecha para coincidir con el Día Mundial del Hábitat.

Para el Heraldo de Chihuahua dos arquitectas activas nos comentaron las satisfacciones, que les ha traído su profesión, Wendy Suárez, arquitecta especializada en monumentos históricos y Sara Mar, Maestra en diseño arquitectónico avanzado, ambas egresadas del Instituto Superior De Arquitectura Y Diseño (ISAD).

Wendy Suárez, se graduó en la primera generación del ISAD en Chihuahua e hizo una especialización de conservación de patrimonio arquitectónico en España, actualmente tiene un despacho llamado “Renueva Arquitectas” junto con otras dos arquitectas dedicado a hacer restauración de monumentos históricos.

Foto: Cortesía | Federico Campos

“Somos como el doctor de los edificios, identificamos los daños y deterioros; hundimientos, grietas o humedades. Me ha tocado tratar edificios como la catedral de Chihuahua, problemas de peritajes, con las lluvias los colapsos de casas en el centro” Comentó Wendy.

La arquitecta comentó que es una protección muy bonita porque “los edificios históricos pueden valorarse por lo estético y el valor informativo, como el que tiene Paquime... La Arquitectura es el testigo insobornable de la historia”. Termino la entrevista agradeciendo que su campo avance y que haya cada vez más especialidades que se complementen.

Por su parte la maestra Sara Eugenia Mar García, quien estudio diseño arquitectónico avanzado, en el ISAD donde ahora ejerce como coordinadora de carrera y docente además tiene un despacho independiente comentó que en un principio escogió su carrera por la relación con lo creativo.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Sin embargo en el transcurso del tiempo, se dio cuenta que abarca áreas que no pensó explorar, y ahora una de las cosas que más le gusta de su carrera es el impacto directo que tiene el diseñar y edificar construcciones con la manera en la que vivimos.

Sara compartió que una sus obras favoritas fue la construcción de la Ermita a Nuestra Señora de Guadalupe, la cual describió como una capilla al aire libre hecha en la ciudad de Chihuahua, el cual aún que era un proyecto de carácter religioso se le puede dar más usos.

“Yo disfruto mucho de mi carrera, no es que sea fácil, me da mucha gratificación, no hay un día que no piense que no tome la decisión correcta, ser maestra es igualmente emocionante pues te mantienes vigente en los aprendizajes” Concluyó Sara.