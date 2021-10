Conoce aquí qué vacunas anticovid te dan paso a EU

Gran controversia ha causado a nivel nacional el anuncio de la apertura de la frontera entre México y Estados Unidos, no obstante, lo que impresionó es una de las medidas anunciadas, donde se contempla el ingreso de personas para viajes no esenciales, siempre y cuando cumplan con el esquema de vacunación contra Covid-19.

El Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas dio a conocer a través de un comunicado que esta apertura a viajeros solo aplica para personas que tengan ya un esquema completo de vacunación contra el coronavirus.

Vacunas que acepta EU para ingresar al país

Ante esto los ciudadanos se han preguntado ¿Con cuáles vacunas podré entrar a Estados Unidos?, pues la respuesta por parte del Gobierno Estadounidense es que permitirán el acceso a quienes se hayan aplicado dosis aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Following guidance from @CDCgov and other public health experts, @SecMayorkas is amending Title 19 regulations. Fully vaccinated travelers from Canada 🇨🇦 and Mexico 🇲🇽 will be allowed to enter the US via land and ferry ports of entry starting next month.https://t.co/IYl96w8EJZ — Homeland Security (@DHSgov) October 13, 2021

Las vacunas aprobadas son Pfizer/BioNTech, Moderna, Sinovac, Sinopharm y algunas versiones de la vacuna desarrollada por AstraZeneca. Además, en Estados Unidos se aplica también el biológico Janssen desarrollado por Johnson & Johnson.

Foto: Cortesía | Reuters

Si ya tienes el esquema completo de alguna de estas vacunas, no deberías tener problema para visitar Estados Unidos.

❓ Do #COVID19Vaccines have a microchip to track you?



❌ NO



💉 #FDAVaccineFacts: #COVID19Vaccines DO NOT contain microchips, cause cancer or alter your DNA. The FDA carefully evaluated and analyzed the safety and effectiveness of COVID-19 vaccines. https://t.co/dnjNMcNHkV pic.twitter.com/Ks9HBQcaSf — U.S. FDA (@US_FDA) October 8, 2021

¿Puedo viajar a EU si me vacunaron con Sputnik o Cansino?

No obstante, vacunas como Sputnik V y la Cansino, son dos fármacos con falta de aprobación de la OMS, mismas que en su momento llegaron a aplicarse a miles de ciudadanos mexicanos, por lo cuál tendrán que esperar para poder viajar a Estados Unidos.

Ambos biológicos se encuentran esperando la aprobación de la OMS, por lo que si cuentan con dicha vacuna, tendrás que esperar para poder viajar a Estados Unidos.

Foto: Cortesía | Reuters

Cabe resaltar que esta nueva medida aplica para todos los viajeros que deseen entrar a Estados Unidos, ya sea por avión (también deberán presentar una prueba negativa de Covid-19, ya sea PCR o antígeno), vía terrestre o en ferry, es decir, a bordo de embarcaciones por los puertos marítimos.

Al recibir la vacuna contra el #COVID19, es importante saber cuándo estás completamente vacunado. No es instantáneo. Las vacunas contra el COVID-19 le enseñan al sistema inmunitario a reconocer y combatir el virus que causa el COVID-19. Infórmate más: https://t.co/BNPrKrNERD pic.twitter.com/ASB1dCmdzX — CDC en Español (@CDCespanol) July 27, 2021

Hasta ahora, Estados Unidos no ha dado una fecha exacta para la reapertura de su frontera, se espera más información en los próximos días.