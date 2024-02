Conoce todas las maravillas que existen en el espacio en un viaje que de seguro será… Sin Límite

Esta edición del Suplemento Infantil presenta secretos que rodean al mundo y brinda información de “extraterrestres” así como las mejores aplicaciones para que realices tu avatar en videojuegos; no te pierdas los temas la ciencia y curiosidades de tus películas favoritas así como la sección de Pedacitos de Historia y los animales más interesantes por su estilo de vida y la capacidad que tiene para asegurar su supervivencia.





¿Sabías que…? Conoce más de tus películas favoritas





Existen datos curiosos sobre las cintas de Disney; si bien cuando piensas en ellas se te viene a la cabeza magia, diversión y personajes famosos, detrás de esto hay una historia que al igual que las películas también tienen revelaciones fascinantes.





-Tal vez no te diste cuenta, pero la película de “Dumbo” es la de menos duración de esta empresa; el tiempo que ves en pantalla es de tan solo 64 minutos. Sí ese elefante con orejas largas, tierno y sensible es lindo e irremplazable, sin embargo, su historia es muy corta comparándola con las demás.

-Las princesas que tienen hermanos son: Anna, Elsa, Ariel y Mérida mientras que Blancanieves, Aurora, Bella y Cenicienta fueron hijas únicas.

-En su propia película, Aurora habló muy poco, esto tiene justificación ya que pasó el tiempo dormida esperando que el príncipe la despertara con un beso.

-El nombre Mulán se traduce como «orquídea de madera» o «magnolia», las cuales son flores que aparecen muchas veces a lo largo del film. Sin duda alguna, esta clase de detalles es parte de las curiosidades más especiales de las películas de Disney.

-Según las películas, las edades de las princesas de Disney son:

Blancanieves 14 años.

Jazmín 15 años.

Mérida, Moana, Aurora, Mulán y Ariel 16 años.

Bella 17 años.

Pocahontas y Rapunzel18 años.

Cenicienta y Tiana 19 años.

Elsa 24 Anna 21 años.

Foto: disney latam

-Es todo un misterio el nombre de Cenicienta ya que este es un apodo que le colocaron su madrastra y hermanastras debido a que se encargaba de los quehaceres domésticos.

-Walt Disney el creador de ese mundo de fantasía tan fascinante, declaró en una entrevista que, de todas las princesas, Cenicienta era su favorita. En especial por la escena del mágico cambio de vestimenta que le concedió el hada madrina antes de ir al baile.

Foto: Cortesía instagram_disneylatam

-Ya sabes que el cabello de Rapunzel es súper largo, según declaraciones de animadores de Disney, mediría aproximadamente 23 metros de largo.

Foto: Cortesía instagram_disneylatam

-La película más taquillera de Disney ha sido hasta la fecha “El Rey León”.





¿Dónde viven los extraterrestres?

Foto: Pixabay

De inicio debes saber que hasta la fecha no se ha encontrado evidencia científica concluyente de la existencia de vida extraterrestre. Aunque hay muchas teorías y especulaciones sobre la posibilidad de que existan formas de vida en otros planetas, aún no se ha confirmado ningún contacto con seres extraterrestres ni se ha encontrado evidencia definitiva de su existencia.

Sin embargo, el universo es diverso, y sigue siendo un tema de gran interés y especulación en la ciencia y la cultura popular. La búsqueda de vida extraterrestre continúa siendo un objetivo importante para la exploración espacial y la investigación científica.

Según lo que se ve en la televisión o el cine, pueden ser de muchas formas y tamaños diferentes. Algunos pequeños y verdes, como los que a menudo están en películas o dibujos animados. Otros muchos son más grandes o tienen formas extrañas.





Viajan en naves





Según las películas, se trasladan en naves con diferentes diseños y características con formas aerodinámicas avanzadas con luz y energía brillante; se supone que estas naves están equipadas con tecnología muy avanzada y desconocida para los humanos, que les permite realizar maniobras extraordinarias y evadir la detección. Es importante recordar que estas representaciones son especulativas y están basadas en la imaginación humana y en informes no verificados de avistamientos de ovnis. Hasta la fecha, no se ha confirmado la existencia de tales naves ni se ha demostrado la veracidad de los avistamientos de ovnis como evidencia de visitas extraterrestres.





¿Será así?





-En muchas representaciones de aliens se les describe con una forma similar a la humana, con dos piernas, dos brazos y una cabeza. Sin embargo, suelen tener rasgos faciales distintivos, como ojos grandes y rasgados, cabezas más grandes en proporción al cuerpo, y piel de color verde o grisáceo.

-Extremidades adaptadas al entorno marciano. Se cree que, dado el entorno frío y árido de Marte, los marcianos podrían haber desarrollado extremidades adaptadas para sobrevivir en ese ambiente, como piel resistente al frío o la capacidad de conservar agua de manera eficiente.

- Ojos y cabezas grandes. Algunas representaciones de marcianos los muestran con ojos grandes y cabezas grandes en proporción al cuerpo, lo que sugiere una mayor capacidad para la percepción sensorial y el procesamiento mental.

- Como no se ha confirmado la existencia de vida en Marte, no hay evidencia de si los marcianos usarían o no ropa en caso de existir. Las representaciones de los marcianos en la ciencia ficción varían ampliamente, y en algunos casos se les muestra sin ropa, mientras que en otros se les atribuyen vestimentas y hasta accesorios.





Futurista

En la ciencia ficción, los extraterrestres a menudo se representan como poseedores de tecnología avanzada que podría ofrecer soluciones a problemas o desafíos que los humanos enfrentan.





Explora el espacio

Foto: Metrocreative

Los astronautas son enviados al espacio por una variedad de razones y para realizar una amplia gama de actividades. Entre las principales causas por las que viajan se encuentra la ciencia y los descubrimientos; es por ello que estas personas deben prepararse mucho antes de emprender la aventura.





Mundo de astronautas

Foto: Pixabay

-Investigación Científica. Llevan a cabo experimentos y recopilan datos en el entorno único del espacio que no se pueden realizar en la Tierra. Estos experimentos pueden abarcar una amplia gama de disciplinas científicas, incluyendo biología, física, medicina, astronomía y ciencias de la Tierra

-Exploración Espacial. Los astronautas han sido enviados al espacio para explorar otros cuerpos celestes, como la Luna, Marte y otros planetas, así como para estudiar asteroides y cometas. La exploración espacial humana es fundamental para expandir nuestro conocimiento del universo y buscar posibles lugares de interés para la colonización futura.

-Mantenimiento y Reparación de Estaciones Espaciales. Pasan tiempo en estaciones espaciales como la Estación Espacial Internacional (EEI) para llevar a cabo tareas de mantenimiento, reparación y mejora de los sistemas a bordo. Esto incluye reparaciones de equipos, actualizaciones de hardware, experimentos científicos y más.

-Desarrollo de Tecnología Espacial. Las misiones espaciales también pueden tener como objetivo probar nuevas tecnologías y sistemas que eventualmente se utilizarán en misiones futuras. Esto puede incluir sistemas de propulsión, sistemas de soporte vital, tecnologías de comunicación, y más.

-Educación y Divulgación. A veces, los astronautas participan en actividades educativas y de divulgación para inspirar a las futuras generaciones de científicos y exploradores espaciales. Esto puede incluir charlas en escuelas, participación en eventos públicos y actividades en línea. En resumen, los astronautas son enviados al espacio para una variedad de propósitos, que van desde la investigación científica y la exploración espacial hasta el mantenimiento de estaciones espaciales y el desarrollo de tecnología espacial. Cada misión espacial tiene objetivos específicos y contribuye al avance del conocimiento humano sobre el universo.





Tipos de espacio





El término "espacio" puede tener varios significados dependiendo del contexto en el que se utilice. Aquí hay algunas de las interpretaciones más comunes:

Espacio físico: En términos generales, el espacio se refiere a la extensión tridimensional en la que se encuentran los objetos y eventos físicos. Esto puede incluir el espacio que ocupan los objetos en el universo, así como las distancias y relaciones entre ellos.

Espacio en el universo: En astronomía y cosmología, el espacio se refiere al vasto vacío que contiene todas las estrellas, planetas, galaxias y otros cuerpos celestes. Este espacio se caracteriza por su inmensidad y la ausencia aparente de límites físicos.

Espacio exterior: A menudo se utiliza para describir el espacio que está más allá de la atmósfera terrestre, donde se encuentran los planetas, estrellas y galaxias. Es el espacio que se explora a través de la astronomía y la exploración espacial.

Espacio físico en la Tierra: También se puede referir al espacio físico que ocupa un lugar en la Tierra, como una habitación, una oficina o un paisaje. En este contexto, el espacio puede ser utilizado y modificado por seres humanos y otros organismos para diversos fines.