Consejeros me propusieron tomar este reto: Omar Armendáriz

Omar Armendáriz aseguró que fue debido al respaldo del 95% de los consejeros, y el 90% de los presidentes de las secciones especializadas de Canaco local, el motivo por el cual pretende contender por la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Chihuahua.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Esto fue una intención por parte de algunos consejeros de la cámara, donde ellos se acercaron conmigo para proponerme que tomara este reto. Al final de cuentas es gente que sabe que yo he venido trabajando desde cero en la Cámara de Comercio, y ya son ocho años trabajando continuamente en Canaco”, expuso.

A la fecha, ha presidido la Sección Especializada de Restaurantes; después dirigió todas las Secciones Especializadas, es decir, coordinaba a los 33 presidentes de sección en Canaco Chihuahua, “dando como resultando buenos engranajes en cuanto a los servicios a los socios”. Todo lo anterior durante la gestión del expresidente Carlos Fierro.

Luego, con la elección de Edibray Gómez (actual presidente), es nombrado vicepresidente general de Canaco Chihuahua, por lo consideró que llegaría a ser uno de los primeros presidentes de la cámara que trae una carrera desde “abajo” y que llegó como un socio voluntario.

“Yo siento que el 95 por ciento de los consejeros, y el 90 por ciento de los presidentes de las secciones especializadas saben que conozco la cámara, que conozco las necesidades de los afiliados voluntarios, que se cuáles son las necesidades de sus negocios, en lo que se debe trabajar, sobre todo por el tema de pandemia”, refirió.

Asimismo, destacó que como integrantes del Consejo Directivo han sido actores activos en el tema de la reestructuración y el cómo sacar adelante la economía con los negocios de la cámara, en el contexto de la contingencia sanitaria, esto junto con Gómez Gallegos, experiencia que –afirmó-, beneficiaría aún más a los socios de Canaco si él toma el mando.

“Conocemos la cámara, conocemos las políticas, los estatutos, sabemos de qué se trata, cuál es el objeto de la Canaco”, manifestó el aspirante.

Sobre las propuestas durante su candidatura, detalló que éstas se dividen en siete ejes, los cuales aseguró que le generarían recursos y fortalecimiento al organismo empresarial pero también a los socios.

Uno de éstos son los créditos inmediatos, al tiempo que evidenció la necesidad de que las personas reciban créditos y que sepan cómo dirigirlos en su empresa para generar mayor recurso en el corto y mediano plazo, y no simplemente para el pago de nóminas. “Vamos a ayudar a los afiliados voluntarios a que tengan un plan de negocio para que sepan muy bien dónde invertir el dinero”, prometió.

Aparte, se incluye la capacitación entre los ejes prioritarios, a sabiendas de que los empresarios deben seguirse capacitando y preparando diariamente; en este sentido, adelantó que propondrá un Centro de Capacitación de Alta Dirección en la Cámara utilizando las historias de éxito con empresarios que comenzaron desde cero.

Asimismo, plantea otros proyectos donde se contempla acercar más el organismo a la ciudadanía, promoviéndola como una cámara empresarial y no una cámara política, pues opina que “el perfil político ha bloqueado mucho la Cámara de Comercio”.

En aras de continuar apoyando a los comerciantes en esta recuperación económica, Armendáriz pretende que en lugar de un solo Buen Fin en el año, sean cuatro fines durante 12 meses, pero incluyendo a personas de El Paso, Albuquerque, Las Cruces, donde se ofrecerían descuentos, al tiempo que se continúa promoviendo el turismo.

El fundador y propietario de los negocios La Cabaña Smokehouse está a la espera de la convocatoria para inscribirse formalmente como candidato, para posteriormente presentar la planilla que lo acompañará: son Rodrigo Sáenz, Jorge Ríos, Gil Rentería, Humberto Ortega algunos de los posibles integrantes.

De acuerdo con el entrevistado, las elecciones habrían de desarrollarse entre el 20 y 31 de marzo de 2022, una vez concluida la Asamblea Nacional donde Chihuahua es sede, evento al que actual se le está dando prioridad por cuestiones de agenda, y se organiza en el marco de los festejos por el 135 aniversario de la fundación de la cámara.

Casi para finalizar, el empresario restaurantero recalcó venir de la cultura del esfuerzo, recordando que su negocio empezó de manera informal en la calle y pasó a ser uno de los establecimientos íconos en la ciudad.

“Ir a Chihuahua y no comer en Smokehouse es como no haber ido a Chihuahua. Nosotros venimos de la cultura del esfuerzo, a nosotros no nos puso nadie nada, no nos heredó nadie nada; sabemos lo que es levantar un negocio desde abajo, y así son el 99% de los socios en la cámara, el resto son de empresas grandes, pero la mayoría son micros, pequeñas y medianas empresas”, añadió.

Para concluir, Armendáriz Jurado insistió en conocer las necesidades que imperan en la actualidad entre los comerciantes, y cuando un emprendedor quiere iniciar un negocio, y que eso –entre otras cosas-, lo convierte en una buena opción para dirigir Canaco Chihuahua.

● Omar Javier Armendáriz Jurado

● 48 años de edad

● 16 años de experiencia en el comercio

● 8 años en Canaco Chihuahua