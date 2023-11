Construirá Municipio Planta Tratadora de Residuos; reciclando protegerá el ambiente

José Luis de Lamadrid Téllez, director de Servicios Públicos del gobierno municipal de Chihuahua, informó que se trabaja para determinar la ubicación de la Planta de Separación y Tratamiento de Residuos de la ciudad, cuya construcción iniciaría en el segundo semestre del siguiente año 2024, y entraría en funcionamiento, entre los meses octubre y noviembre del año 2025.

“Estamos ya haciendo todo lo necesario para tener una planta de separación y tratamiento de la basura, que se planea iniciar en los meses de septiembre u octubre del año próximo, del 2024, para estar en funcionamiento en octubre o noviembre del 2025. Del 100% de la basura, que llevamos al Relleno Sanitario, ahora lo vamos a llevar a una planta; y en esta planta se separará todo lo que es reciclable, todo lo que es valorizable, es decir, plástico PET, cartón aluminio, fierro, plástico, y una vez quitándose todo esto, sigue su proceso”, explicó el titular de SPM.

De Lamadrid Téllez adelantó que el destino que podría tener el material que se recicle, una de las posibilidades es hacer combustible, derivado de residuos, con el que se harían grandes pacas y podrán ser comercializados en altos hornos, como de cerveceras o como de cementeras; que en lugar de que consuman combustibles fósiles, podrán utilizar estos combustibles a base de residuos

“Esto nos deja que después de todo el proceso nos quedaría de un 15 a 16% de residuos, pero de residuos sin olores, de residuos que no generen gas en el lugar donde se les destine. Que a donde vayan a parar, no habrá pepenadores, porque no habrá nada que quitarle. De mil toneladas que se reciban en la planta tratadora y separadora, van a quedar entre 150 y 160 toneladas, pero ya inertes, sin olor, sin generación de gases, ni nada de eso. Lo vamos a poder determinar al lugar específico que tengamos como Relleno”, afirmó.

Director de Servicios Públicos Municipales, José Luis De Lamadrid / Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Sobre el proyecto de la Planta Separadora y de Tratamiento de Residuos, refirió que todo esto estaba planeado: primero se hacía lo que era el Relleno Sanitario en Mápula, y ahí mismo se iba a hacer la planta de separación y tratamiento, en el terreno que se analizó en la zona de Mápula.

“Como no nos permiten construir en Mápula, tenemos que encontrar otro lugar. Ya estamos casi listos para ver en qué lugar lo vamos a establecer; y esto nos va a ayudar mucho como ciudad, porque vamos a estar en condiciones de no estar enterrando mil toneladas de basura, y al contrario darle un valor agregado a lo que son nuestros residuos”, detalló.

Sobre el plan de optimización de residuos, en el que se solicitó a la ciudadanía, que compactara la basura, y que tratara de reducirla usando menos desechables, y que todas las botellas, todos los plásticos, se compactaran, mencionó que efectivamente, al Relleno Sanitario ha llegado basura más compactada, en lo que es el volumen, pero el peso sigue siendo lo mismo.

“No hemos tenido grandes ayudas para eso, son de entre 800 y mil toneladas diarias. En los meses de diciembre, finales de noviembre, todo diciembre y principios de enero, subimos de entre 800 a mil toneladas, a entre mil 500 a mil 700 toneladas diarias, por toda la basura que generamos los chihuahuenses. Estamos previendo que esta Celda 2, nos dure hasta mayo del año que entra, porque vienen los meses fuertes. Esta temporada decembrina va a venir a darnos un empuje muy fuerte en la Celda 2”, anticipó José Luis de Lamadrid.

Para atender la situación, compartió que de manera directa e inmediata, se trabaja en un proyecto ejecutivo, para tener una ampliación en el actual Relleno Sanitario, de la que se prevé durará alrededor de tres años, para poder depositar ahí.

“Estamos ahora en la construcción del proyecto ejecutivo, para en próximas fechas, lanzar la licitación, que será pública, nacional, abierta; para que pueda construirse una ampliación en este actual Relleno Sanitario. Tenemos que tener todo listo para el mes de mayo, a más tardar junio, para poder tener el lugar en donde depositar la basura de todos los chihuahuenses, en este espacio en medio de las dos celdas, que tiene una gran virtud: es el único lugar en todo el municipio de Chihuahua que cuenta con todos los permisos, con todos los estudios”, dijo.

El director de Servicios Públicos explicó que en este proyecto de ampliación, se colocará una membrana, como se había planeado para el relleno en Mápula, y que tendrá la misma tecnología que se había planteado y que ya se presentó a los ciudadanos.

“Este terreno estará totalmente seguro para poder seguir utilizándolo por los próximos tres años. En esos tres años, tendremos que clausurar el actual relleno y después de ahí, irnos -nosotros esperamos a Mápula-; pero no lo sabemos, hasta que no defina el Poder Judicial de la Federación qué es lo que va a suceder con el terreno de Mápula, y con todos los permisos y con todos los estudios, que ya tenemos listos. Nos gustaría tener alguna definición de manera directa por el Poder Judicial, para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Nos quedan tres años, después, no hay otra posibilidad de otra ampliación en el actual relleno; ya no hay más posibilidades. Esta ampliación fue algo que no queríamos tener, incluso, platicado con los vecinos de ahí de Romanzza. Nosotros ya queríamos cerrar el actual relleno e irnos a otra zona. Por el tema ajeno a nosotros, pues bueno, tuvimos que buscar opciones y la única opción que encontramos fue esta ampliación que no podrá durar más de tres años”, expresó.

En el tema de la remediación ambiental, agregó que hay un área aledaña, entre el Relleno Sanitario y el fraccionamiento Romanzza, que hace muchos años se utilizó como un depósito de basura, y lo conocen los vecinos como un antiguo relleno clandestino.

“Vamos a hacer estudios en toda esa zona, para saber qué es lo que hay enterrado en la zona, para posteriormente, tener un plan de remediación; y a su vez, una remediación de toda la zona, para poder tenerla ecológicamente viable, para que los vecinos de Romanza, en cuanto retiremos el Relleno Sanitario, no dejar ningún problema a todos los vecinos de la zona. Llevamos 600 árboles ya plantados, son árboles nativos, como palo verde, mezquites, que requieren muy poca agua. Nos han ayudado mucho algunas organizaciones de la sociedad civil. Vecinos de Romanzza y de Valles de Chihuahua; y la administración municipal, nos hemos dado a la tarea de estar haciendo una reforestación, para tener un bosque de árboles, que esté entre el Relleno Sanitario y los vecinos de la zona, para también poder ir suavizando ir mejorando todo el entorno”, finalizó.