Continúa controversia por eliminación de fideicomisos a Poder Judicial

La controversia por la aprobación de trece fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) se mantiene vigente, al igual que el paro laboral, el cual inició el 19 de octubre y se pretende concluir el 24 de este mismo mes. Igualmente, las diversas manifestaciones por parte de la sociedad civil se siguen observando y se preparan para una marcha magna nacional el día de mañana.

Al respecto, la diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Rocío González Alonso, precisó que los trece fideicomisos que se pretenden retirar del Poder Judicial de la Federación son totalmente públicos y no privados, por lo que no hay ninguna corrupción qué perseguir como se ha dado a conocer por Morena y el presidente de la república. Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, aclaró que éstos corresponden a los fondos de ahorro para el retiro de las más de 55 mil personas que laboran en ese poder, y no exclusivamente a los altos mandos como también se ha señalado. En ese sentido, las afectaciones no serán a corto, sino a largo plazo y para todos los trabajos.

González Alonso aseguró tal información sosteniendo que estos recursos han sido incluso evaluados e investigados por la Auditoría Superior de la Federación, quien en ningún momento ha encontrado anomalías, corrupción o desvíos, sino que únicamente ha hecho señalamientos al poder en general a fin de que mejoren el desempeño; es decir, ha hecho señalamientos sobre la labor, pero nunca ha ordenado la desaparición de estos fideicomisos.

Explicó que la mayoría de los fideicomisos están constituidos por los fondos de ahorro de los trabajadores y que no corresponden siquiera a dinero propiamente del Poder Judicial.

En ese tenor, acusó que los integrantes de la Cuarta Transformación “vieron la palabra fideicomisos y dijeron aquí hay dinero…el gobierno federal no tiene lana suficiente y está viendo de dónde sacar”. Además de ello, la panista aseveró que esta acción es una venganza en contra del Poder Judicial debido a las resoluciones que no han sido a favor del mandatario federal.

En contraparte, la diputada por el Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, aseguró que esos trece fideicomisos no afectan los derechos laborales, pues precisó que los temas que tienen que ver con los aguinaldos, las primas vacacionales, el servicio médico y demás prestaciones es parte de un presupuesto que se debe incluir en el de la Federación dentro de las Partidas Presupuestales. Lo cual está establecido dentro de la Constitución.

Detalló que esas partidas se van a votar el próximo 8 de noviembre, por lo que no se puede hablar de una eliminación ni reducción cuando no se ha votado y además de que no se van a disminuir, “ésas están perfectamente definidas y es como los derechos laborales de cualquier trabajador y es lo primero que se aprueba, el Gasto Corriente”.

Añadió que los fideicomisos en cuestión se agregaron hace apenas unos años y son beneficios específicamente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, “esto beneficia a los ministros de la Corte y a los trabajadores de primer nivel de la Judicatura Federal”.

Comentó incluso que estos recursos se crearon porque el PJF solicitaba un dinero excedente en cada presupuesto, el cual siempre les era aprobado; empero, en lugar de devolverlo a la Tesorería de la Federación como lo marca la ley, lo metieron en fideicomisos que no estaban transparentados ni especificados en el presupuesto de la Federación, motivo por el cual no tenían que pasar por la Cámara de Diputados como lo demás. Subrayó que esta información la dio a conocer el propio Oficial Mayor de la Corte, y detalló que beneficia básicamente a 136 empleados que cuentan con cargos superiores y que son los que ganan de sueldo neto de 200 mil pesos al mes.

Como prueba de ello, comentó que los propios nombres de los fideicomisos muestran quiénes son los beneficiados, y en este caso los afectados con la eliminación de los mismos aclarando que el único que decidieron no retirar es el que efectivamente repercute en los más de 55 mil trabajadores con los que cuentan en el país.

Algunos de los fideicomisos en cuyos nombres incluso viene plasmado el sector al que beneficia, y que fueron nombrados por Aguilar son el de Pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados; Mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces; Pensiones Complementarias para Mandos Superiores; Remanentes presupuestales; Fondo mixto de cooperación técnica y científica México – España; Pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo; y Apoyo médico complementarios y de apoyo económico extraordinario para servidores públicos.