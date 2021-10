Continúa MC promoviendo amparos para vacunar a menores sin comorbilidades

Un amparo promovido ante el Poder Judicial de la Federación, busca que se incluya en el programa nacional de vacunación contra el Covid-19, a 610 menores de edad habitantes del municipio de Parral, con el fin de que puedan retornar de una mejor manera a sus actividades académicas.

El amparo colectivo fue promovido por el diputado Francisco Sánchez Villegas y por el presidente municipal de Hidalgo del Parral, César Peña, ambos integrantes del partido Movimiento Ciudadano.

En la sede del Poder Judicial entregaron la documentación para solicitar la inclusión de los menores en los programas nacionales de vacunación para garantizarles un regreso seguro a sus actividades escolares, disminuyendo de manera significativa el riesgo que verse afectados gravemente por ese virus.

Mediante un comunicado, Sánchez Villegas, señaló que el Gobierno Federal está atentando contra la salud de este sector de la población, por lo que lamentablemente se debe recurrir a este tipo de recursos legales.

En ese sentido, señaló, el juez deberá dar respuesta a este recurso legal de forma inmediata para determinar los mecanismos de protección a las y los menores.

Esta no sería la primera ocasión en que el diputado emecista promueve un amparo, pues hace 15 días, logró que un juez otorgara la suspensión provisional, y se girara la instrucción a las instituciones de salud, para que se aplique la vacuna contra el Covid-19, a un total de 15 menores de edad, que no cuentan con comorbilidades y por ende, no entraban en el registro nacional de vacunación.