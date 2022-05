Continúan pipas de agua de la JMAS brindando servicio en domingo

Los vehículos de acarreo de agua de hasta 10 mil litros, continúan atendiendo la solicitud de agua durante este domingo 15 de mayo, ante el incremento de demanda de agua durante los meses más cálidos del año en la ciudad de Chihuahua, como se pudo observar en la colonia Los Mezquites, en el extremo sur de la Capital del Estado.

Chihuahua Dan mantenimiento a la estatua de José Vasconcelos

En un recorrido por la colonia Los Mezquites, en la calle Manzanos y 66, Idaly Villanueva Saucedo, señaló que el suministro de agua por medio de pipas se surte durante los miércoles y sábados, sin embargo, el pasado sábado no se recibió agua, por lo que solicitaron que este domingo llegara la pipa hasta su hogar.

“Tengo tres años viviendo aquí, y no nos han dado la oportunidad de solicitarles que nos atiendan un poco más, que nos pongan más atención, porque necesitamos el agua, es muy necesaria. Como no recibimos el agua el sábado, nos logramos comunicar y ya nos llegó la pipa. Nos la pasamos batallando, me trajo mi papá unos galones, y así logramos tener. En el agua para beber, gastamos como 100 pesos diarios, porque compramos agua embotellada. Es caro, pero la necesitamos”, compartió.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Alan Falomir, director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, detalló que la presencia de las pipas de la JMAS en las colonias es constante, para atender a la población que así lo solicite y que presente escasez del vital líquido.

“A la población que haya tenido alguna complicación dentro de su equipamiento hidráulico, alguna fuga u otra situación, que haya estado perdiendo agua, seguimos todavía con presencia, para ayudarles con el servicio gratuito de las pipas”, afirmó.

Sobre el abastecimiento, detalló que por la gran demanda de agua en temporada de calor, los niveles de los tanques bajan más rápidamente, por lo que se tienen que adecuar las presiones, y en algunos sectores, podría disminuir el horario de servicio, por el excesivo consumo del vital líquido.

Sin embargo, mencionó que después de regularizar el suministro del Tanque A que fue vandalizado, se ha podido dar servicio de manera más normalizada.