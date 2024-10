Continúan quejas de usuarios de rutas Infonavit y Ruta 100 por irregularidades

Desde finales del mes de julio del presente año usuarios de las rutas Infonavit y Ruta 100 comenzaron a reportar irregularidades en dichas rutas alimentadoras, entre las cuales se destaca el tiempo que tarda en pasar un camión. Tras las primeras quejas la problemática se soluciono por casi dos semanas completas, sin embargo, reportaron que los operadores de los camiones volvieron a incumplir los horarios.

“Cuando uno reporta las rutas, pasan bien una o dos semanas y luego vuelven a no pasar, ya tengo muchos retrasos en mi trabajo y no soy la única”, externa una de las usuarias que regularmente denuncia esta situación irregular.

Al igual que en el reporte anterior, la usuaria resaltó el gasto que significa tomar uno de los camiones mencionados para llegar a la avenida Tecnológico y tomar otra ruta alimentaria que la deje en su lugar de trabajo, para que los camiones no pasen y tener que sacar más de su bolsillo para pagar taxis.

Debido a estas dos rutas hacen un recorrido en un solo sector sin llegar hasta el centro o alguna terminal del Bowí, solo cerca del periférico de la Juventud y la Tecnológico a la altura de la Juan Escutia, los quejosos externaron estar en desacuerdo que se cobre lo mismo que una ruta que si llega hasta el centro.

Esta situación genera una gran preocupación entre los ciudadanos que toman estas rutas, sobre todo con el supuesto rumor del aumento de la tarifa del transporte público, lo cual tiene preocupados y molestos a los usuarios.

Juan, un hombre mayor señaló que cuando se hizo el aumento del pasaje el año pasado, fue bajo la condición de que toda la flotilla de camiones, sin excepciones debían ser de modelos no menores de 10 años, tenían que estar en buenas condiciones, los operadores tendrían que verse presentables, no llevar música a volumen alto, respetar los reglamentos viales, entre otras condiciones que no se han cumplido de acuerdo con este y otros usuarios.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Aunado a la situación con los operadores de las unidades de transporte público, la quejosa señaló que los camioneros ya la ubican por ser de las principales personas que levantan la voz al detectar una irregularidad, lo que genera supuestamente un maltrato por parte de los guiadores.

“Dicen entre ellos ‘hay viene la que te reporto’, son puros malos tratos y no es justo”, expresó la usuaria, quien dio a conocer que desea entablar una conversación con los concesionarios sobre esta decisión, y sabe que hay más civiles como ella que les gustaría resolver varias dudas sobre el servicio.

Asimismo, la quejosa señaló que por estas irregularidades que le afectan su vida laboral, considera que en la ciudad no se da a valer el derecho de la ciudadanía al transporte público.

Por lo anterior, le gustaría poder tener una conversación sobre este tema con las autoridades correspondientes y poder ver qué es lo que puede tanto ella misma como otros ciudadanos hacer, para mejorar el transporte público.