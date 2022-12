Continuará entrega de tarjetas del Bienestar en enero; esperan llegar a 300 mil beneficiarios 

La Secretaría del Bienestar en Chihuahua informó que durante todo el mes de enero de 2023 se llevará a cabo la entrega de tarjetas del Banco Bienestar a beneficiarios de la Pensión del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad que reciban el apoyo en cuentas de Banamex, lapso en el que se espera atender a cerca de 300 mil beneficiarios.

Parral

De acuerdo con la dependencia federal, esta será la primera etapa para que las y los beneficiarios de los citados programas de apoyo puedan tener su tarjeta del Banco del Bienestar, con la cual no se cobrará comisión al acudir a las sucursales de dicho banco. Sin embargo, podrán utilizar la anterior tarjeta, si así lo desean, ya que no se trata de un cambio de cuenta bancaria, sino de una tarjeta que no les generará costo por los movimientos que realicen.

Si es beneficiario del Bienestar en la pensión del adulto mayor o discapacidad, y su cuenta o tarjeta actual está en Banamex, personal de la dependencia se comunicará para llevar a cabo la cita en el lugar donde se entregan los nuevos plásticos.

Cabe señalar que hasta al cierre de diciembre de 2022, son 281 mil 961 personas adultas mayores de 65 años quienes son beneficiarios del Programa de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que otorga el gobierno federal.

Esta población se encuentra en los 67 municipios de la entidad pero por la densidad de algunas ciudades es que se concentra más en la capital y Juárez, entre otras, población, y sólo entre Chihuahua y la ciudad fronteriza se abarca el 55 por ciento de la población beneficiaria.