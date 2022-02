Continuarán escuelas con el 50% de aforo

A partir del próximo lunes 21 de febrero y hasta el 6 de marzo la entidad transitará por el color amarillo dentro del semáforo de riesgo epidemiológico Covid, sin embargo los centros escolares de educación básica continuarán con un aforo del 50 por ciento en clases presenciales.

Lo anterior lo dio a conocer el maestro Lorenzo Arturo Parga, subsecretario de Educación Básica, quien agregó que sólo que el estado llegue al color verde se estaría analizando la posibilidad de incrementar el aforo.

El maestro confirmó que no habrá cambios, pues incluso en el color verde del semáforo se ha mantenido el aforo a fin de resguardar la integridad de las comunidades escolares.

Destacó que cada escuela cuenta con la autonomía necesaria para que decidan la manera en que atienden a sus alumnos, pues en muchos centros se ha destinado el viernes para atender a los estudiantes que presentan algún retraso académico.

El subsecretario de Educación Básica explicó que los viernes no es que se atienda a todos los alumnos de manera virtual, luego de acudir dos veces por semana, sino que en las escuelas se determina si el viernes lo destinan para atender, de manera presencial o virtual, a los estudiantes que no pudieron asistir en la semana o que por algún motivo no han podido ponerse al corriente.

Las opciones son muy variadas y esas se determinan en coordinación con el Consejo Técnico Escolar.

Hay que recordar que con el regreso a clases se establecieron algunos cambios en el protocolo sanitario para las instituciones educativas, donde al cierre de esta semana no se registraron incidentes.

Los cambios en el protocolo establecen que al detectarse más de dos alumnos positivos, en el mismo grupo y periodo, el grupo deberá ser aislado, es decir, enviado a casa a clases virtuales.

Los alumnos que hayan sido detectados como positivos deberán permanecer en aislamiento durante 7 días, podrán reintegrarse a clases si 48 horas previas sin presentar síntomas.

Con la intención de cuidar a todos, los alumnos que presenten síntomas de enfermedad y no sean diagnosticados con Covid deben permanecer 48 horas en casa sin síntomas para reintegrarse a la escuela.