Convoca abogada de Aras reunión de pequeños grupos para calcular reparación del daño

La abogada de la empresa Aras, Érika Jasso Carrasco, convocó a los afectados de la empresa Aras Investment Business Group a que se pusieran de acuerdo con ella para llevar a cabo una atención y negociación sobre la reparación del daño que pretenden llevar a cabo para finalizar con el presunto fraude que ocasionó esta empresa.

Comentó que la intención es reunir grupos pequeños de entre 10 a 15 personas, donde sólo asistan los afectados de la empresa, es decir sólo personas que invirtieron su dinero en Aras Investment para tratar cada uno de los casos y poder llegar a acuerdos reparatorios que tienen proyectados realizar con cada uno de ellos.

“La intención es ir solventando las cuentas pendientes que se generaron con la empresa Aras, vamos a escucharlos a cada uno de ellos para conocer los montos y las posibles negociaciones, esto nos llevará tiempo, pero será menos duradero que los procesos penales que se están llevando a cabo”, señaló.

Dijo que ante los cambios que se dieron al interior de la Fiscalía General del Estado ven la posibilidad de seguir avanzando en las negociaciones con los afectados, pero pidió tiempo y paciencia a cada uno de ellos para seguir trabajando a través de estos acercamientos que tienen contemplado llevar a cabo la próxima semana.

Comentó que la atención a cada uno de los casos se realiza a través de mensajes, que no están realizando la atención por llamada telefónica, ya que consideran que es más factible realizar una atención por medio de mensajes de WhatsApp, ya que tiene oportunidad de realizar atención a varias conversaciones en un menor tiempo.

El teléfono para las personas que estén interesadas en tener este primer encuentro será a través del número 656 863 1123 o también a través del correo electrónico ejjassoc@gmail.com donde se espera realizar las respectivas citas, donde incluso invita a que asistan sólo los afectados y no asesores jurídicos o abogados, para agilizar la atención.

“Las reuniones las estamos programando a partir de la próxima semana, si no son originarios de otra ciudad podemos hacerlo por alguna plataforma, meet o zoom, les pedimos una disculpa a todos los interesados si no llegamos a tender, pero me es materialmente imposible contestar las llamadas, pero estamos atendiendo a través de la otra vía” compartió.