Convoca SLC a la huelga mundial por el clima, el agua y los cerros

Colectivos medio ambientalistas realizarán una Huelga Global por el Clima, que iniciará el viernes 25 con la proyección de El Tema, en el capítulo Agua, además una mesa de diálogo con la participación de Sofía Castillo y Diana Lugo, a través de un Facebook Live por el canal Fridays For Future de Chihuahua.

Durante el fin de semana se celebrarán eventos en la Plaza del Ángel, como el Anarko Fest, el 26 y 27 de marzo, promovido por Salvemos los Cerros de Chihuahua y Fridays for Future Chihuahua, en defensa del territorio, la vida natural y los derechos humanos. En el lugar también se montará el Eco Bazar.

“En Chihuahua vivimos la víspera de la crisis más grande que habrá vivido la sociedad moderna: la escasez de agua está a la vuelta de la esquina, incluso la información oficial estatal es de que la ciudad capital podría quedarse sin agua en menos de 10 años. Todos los acuíferos de los que depende nuestra vida se encuentran sobre explotados. Para colmo, la infra estructura ambiental de los cerros, ríos y arroyos, se encuentra destruido, contaminada, obstruida o privatizada”, refirió SCL.

Ante esta gravísima situación, el colectivo urgió a que la ciudadanía se organice y luche para que las autoridades políticas y los poderes económicas detengan la destrucción y contaminación que promueven para favorecer a un pequeño grupúsculo de intereses mezquinos que pone en riesgo los derechos humanos y el equilibrio ecológico.

Pliego Petitorio SLC - Huelga Climática:

1. El agua debe ser prioridad para la vida en los términos del exhorto contra las guerras del agua y en defensa del territorio: no más agua para monocultivos de riego en el desierto, no más agua para minas, no más agua para industrias, gestión democrática del agua por parte de la ciudadanía y repartición igualitaria

2. Declarar de forma prioritaria áreas naturales protegidas en todos los ecosistemas del Estado de Chihuahua: en ciudad Juárez el río bravo y la sierra de Juárez, en Meoqui y Declicias, en Río San Pedro. La Sierra Madre debe de ser prioritaria, detener la tala clandestina debe ser el principal programa de seguridad en la zona. Samalayuca debe de ser declarada monumento natural y área natural protegida, así como todos los demás sitios y paisajes que amamos y que nos dan agua, vida e historia. En ciudad Chihuahua se debe declarar de forma urgente como área natural protegida las siguientes zonas: Grande Arewakawi, Coronel Guaguachic, Sierra Nombre de Dios, Sierra del Mogote, Cerro del Caballo, Sierra Azul, Río Chuviscar, río sacramento.

3. Asumir un enfoque urgente en la educación pública, privada, medios de comunicación masiva, y comunicación del gobierno, con prioridad en el respeto a la biodiversidad, la protección de las cuencas hidrológicas, el paisaje y el territorio. Debe de existir un aumento extraordinario del presupuesto en esta rama debido a la urgencia del tema ambiental y a la gran crisis que amenaza con dejarnos sin agua en 10 años.

4. Detener toda nueva extracción del agua subterránea, las aguas superficiales deben de convertirse en una prioridad absoluta de seguridad en las ciudades para inspeccionar, investigar, sancionar, multar, revertir y conservar la calidad del agua superficial de los ríos, empezando con el Río Chuviscar, el Río Bravo, el Río San Pedro y el Río Casas Grandes.

5. Invertir en tecnología ambiental, de reparación ecológica y de purificación de agua, por lo menos 40 millones de pesos al año. Las plantas purificadoras del agua de la más alta tecnología deben de llegar en menos de 1 año a las principales ciudades de Chihuahua por lo menos. Las universidades y empresas deberán adoptar un enfoque comunitario de una economía basada en valores humanos para poder participar en las inversiones y emprendimientos sociales que los gobiernos de los 3 niveles financiarán y coadyuvarán para coordinar y organizar a la sociedad civil en la tarea de purificar el agua y restaurar el equilibrio ecológico y el medio ambiente.

6. Atender de manera urgente y prioritaria a las familias de desaparecidos y ejecuciones extra judiciales, a las víctimas de abuso y violación sexual y a las personas que trabajan en el periodismo. Queremos justicia ambiental con paz, dignidad y derechos humanos

en resumen:

1. agua para la vida y no para el capital

2. declaración urgente de áreas naturales protegidas en todo el estado

3. educación y comunicación ambiental urgente en todos los niveles

4. detener toda nueva extracción de agua subterránea y proteger aguas superficiales

5. inversión masiva en tecnología ambiental y nueva cultura y ética social

6. Atención prioritaria para la verdad y justicia a víctimas de desaparición, violencia de género y periodistas