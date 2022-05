Convocan a médicos que quieran trabajar en ceresos estatales

La Fiscalía General del Estado inició con el reclutamiento de médicos generales para los Centros de Reinserción Social ubicados en los municipios de Aquiles Serdán, Chihuahua y Ciudad Juárez, lo anterior con el objetivo de fortalecer la atención de las personas privadas de su libertad.

Los profesionistas interesados pueden solicitar mayor información en la Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, en el teléfono 614 429 3300, extensiones 15868, 15858 y 15891.

Mediante un comunicado de prensa, se informó que con esta convocatoria se verá beneficiada de manera directa la población de los penales, como parte del cumplimiento a los ejes rectores que establece la ley: educación, capacitación, trabajo, deporte y salud.

Entre los beneficios de pertenecer a esta institución destaca: Sueldo base, compensación mensual, 40 días de aguinaldo, dos periodos vacacionales, prima vacacional, ayuda anual para útiles escolares, pago de marcha a beneficiarios en caso de fallecimiento, pago de seguro de vida a beneficiarios en caso de fallecimiento, servicio médico Ichisal, ayuda de lentes

Los requisitos son: Título y cédula profesional, acta de nacimiento, CURP, cédula de registro en el SAT (para RFC), original y copia de certificado de no antecedentes penales, original y copia de no antecedentes policiacos, constancia de no inhabilitación http://app2.chihuahua.gob.mx/inhabilitado/, firma electrónica (FIEL) o bien el comprobante de haber iniciado el trámite ante el SAT, copia de credencial de elector por ambos lados, copias de comprobante de domicilio, currículum vitae, seis fotografías tamaño credencial a color con fondo blanco, así como dos fotografías tamaño infantil a color con fondo blanco.