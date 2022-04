Coparmex dio vista al INE de las observaciones en revocación

No necesariamente va a prosperar como un delito electoral por falta de reglamentación, pero es importante hacer notar a la ciudad estas malas prácticas presentadas”

El presidente de Coparmex Chihuahua, Salvador Carrejo, señaló que ya se entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) las evidencias documentadas sobre acarreo de votantes, coacción de voto o propaganda ilegal, y compra de votos registradas en la jornada de revocación de mandato.

Detalló que durante el mismo día en el que se desarrolló el proceso se estuvo enviando material al Instituto a través de consejeros distritales con los que se tiene contacto.

“En la medida en que fuimos recogiendo estas evidencias se estuvieron enviando en tiempo real, entonces ya dimos vista al INE de todos estos hallazgos recogidos en la jornada de este domingo”, explicó.

Recordó que se difundió públicamente un video, pero que había más muestras de situaciones de acarreo de votantes a las urnas, coacción de voto o propaganda ilegal que no se podía hacer durante el día, y compra de votos, fue constante a lo largo del día en alrededor de 285 casillas en las que Coparmex tuvo observación permanente.

“Esto ocurría en las afueras de las casillas en donde pusimos especial atención, y aunque no pudimos cubrir el 100%, en función de ciertos criterios seleccionamos en qué casillas se podría presentar este tipo de irregularidades y fue donde concentramos y recogimos evidencias”, comentó.

El líder empresarial, resaltó que al tratarse de un ejercicio inédito, falta mucha reglamentación, entonces que muchas de las conductas que observaron, en el caso particular de la revocación de mandato, no están tipificadas como delito.

“Si hubiera sido una elección constitucional, muchas de estas conductas están tipificadas como delito, pero no es el caso de la revocación de mandato, entonces no sabemos qué vaya a pasar, pero pusimos a disposición de la autoridad electoral toda esta información. Aunque no necesariamente va a prosperar como un delito electoral por falta de reglamentación, pero es importante hacer notar a la ciudad estas malas prácticas presentadas”, agregó.