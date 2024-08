"Corral es una persona honesta, denuncia en su contra corresponde a cuestiones políticas": Madero

En medio de la controversia generada por la investigación que se está realizando al exgobernador, Javier Corral Jurado, el senador chihuahuense, Gustavo Madero Muñoz, se manifestó al respecto asegurando que es una persona honesta, por lo que la denuncia en su contra corresponde a cuestiones políticas.

Te puede interesar: Proceso administrativo contra Javier Corral podría avanzar a partir del próximo lunes

Madero Muñoz recordó que Corral Jurado es senador electo de Morena y que dentro de treinta días gozará de su fuero, por lo que considera que si queda algo vinculante tendría que prosperar en este tiempo, pero de acuerdo con lo que ha trascendido, catalogó que “son temas menores, no son temas graves o preocupantes”.

Es por ello que dijo entender mejor todo el tema por la cercanía que ha tenido el exmandatario con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum y con la intención de sumarse a Morena que de su falta de honestidad.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Yo creo que Javier es una persona honesta y que no tendría en ese sentido algo que le podría probar o comprobar de enriquecimiento injustificado o algo así”, subrayó haciendo igualmente hincapié en que el precio del terreno en cuestión no es tanto, por lo que “no amerita la proporciona de los ataques”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por lo anterior, insistió en que el caso se está dando en un contexto político más que de un verdadero combate a la corrupción, por lo que consideró que no considera que prospere, pero igualmente precisó la importancia de dejar transcurrir las semanas previas a la toma de protesta.

Parral Anuncian en Mesa de Seguridad arranque de estrategia contra la tala ilegal en la sierra

“Creo que es un hombre probo y nunca he visto una actuación que me indique que se haya enriquecido indebidamente en el ejercicio de su cargo, más bien se me hizo muy elocuente que al salir del gobierno pusiera una librería”, agregó a su opinión.

Consideró como algo “emblemático” el hecho de que haya inaugurado una librería, pues señalo que los demás exmandatarios lo que han hecho es poner nogaleras, “eso nos habla, nos documenta un poco lo que estoy diciendo”.